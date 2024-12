Alberto Matano, volto noto di Rai Uno e conduttore de La Vita in Diretta, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni del settimanale di gossip Chi, in edicola oggi 18 dicembre 2024. In occasione della presentazione del libro Vitamia, ha parlato del suo amore per Riccardo Mannino, il marito, raccontando di come sia stato un processo “lento e consapevole”, senza aver bruciato le tappe, un mantra che ha sempre portato avanti nel corso della sua vita.

Nel corso della chiacchierata con Chi Alberto Matano ha parlato anche della sua volontà di diventare padre, precisando di aver desiderato tanto dei figli, ma “non sono arrivati quando era il momento”, ovvero, quando aveva avuto una storia con una donna. La sua vita ha quindi preso un’altra direzione e ora si dice “molto appagato e felice”, aggiungendo di non avere “desideri reconditi” e sottolineando che la paternità non è più una cosa “di oggi”.

ALBERTO MATANO: “E’ UNA FAKE NEWS…”

Alberto Matano, che è volto anche di Ballando con le Stelle, ha parlato anche del suo futuro all’interno del talent show del primo canale, alla luce anche delle numerose indiscrezioni delle ultime ore circa un suo possibile nuovo ruolo nel programma condotto da Milly Carlucci. Si è infatti parlato spesso e volentieri di una sua sostituzione di Guillermo Mariotto, giudice nell’occhio del ciclone negli scorsi giorni, ma Alberto Matano ha voluto mettere in chiaro le cose parlando di “fake news”, visto che nessuno secondo lo stesso conduttore, può sostituire l’esperto di moda “se non lui”.

Ciò comunque non esclude quale novità sempre legata allo show di Ballando, anche perchè Alberto Matano ammette di come gli sia scattato qualcosa dentro grazie al ballo, di conseguenza è possibile che possa fare qualcosa che possa “sorprendere il pubblico”, mostrando così un nuovo “aspetto di me”.

ALBERTO MATANO: “MIO MARITO? UOMO CONCRETO E PRATICO”

Il presentatore de La Vita in Diretta è quindi tornato a parlare del marito (ricordiamo che il matrimonio era stato officiato da Mara Venier grande amica proprio del conduttore), descrivendolo come un “uomo molto concreto e pratico”, un aspetto che risulta fondamentale in quanto riesce a tenere con i piedi per terra lo stesso Alberto Matano.

I due fanno colazione assieme “sempre con calma”, per poi andare a lavorare e ritrovarsi la sera a cena: “Per me il suo punto di vista è sempre importante”, aggiunge. Del resto l’amore per lui è una cosa “totalizzante”, considerandolo “il motore della vita”, non avendo età, genere ne tanto meno limiti, e così si sta vivendo la sua storia con Riccardo Mannino. Infine sul suo libro Vitamia, Alberto Matano narra la storia di Rocco, il protagonista, che è un po’ come lo stesso autore: “Un uomo libero che vive l’amore con la stessa libertà”, precisa il presentatore de La Vita in Diretta.