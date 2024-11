Spesso anche i grandi del mondo dello spettacolo si portano dietro storie difficili, come nel caso di Alda D’Eusanio, che solo un anno fa ha rivelato una pagina buia della sua vita. Lo ha fatto insieme a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone. Cos’è successo? Alda D’Eusanio dopo aver vissuto la morte di Giovanni Stradera, suo marito, ha vissuto un forte crollo. In effetti, non è stato semplice, dato che l’uomo aveva solo 56 anni e nel 1999 se n’è andato in soli 15 giorni. Dopo la tragedia, Alda D’Eusanio, giornalista e conduttrice, aveva deciso di non voler più vivere e ancora oggi racconta la sua esperienza di rinascita dopo tanto dolore.

Purtroppo il lutto ha colpito Alda D’Eusanio in modo terribile, con un disturbo alimentare che l’ha portata a perdere ben 34 chili. “Non mangiavo e non bevevo“, aveva spiegato a Serena Bortone. Così, a prendere in mano la situazione sono state le sue amiche, che le hanno prontamente fissato un appuntamento con un neuropsichiatra. “Sono arrivata in anticipo e l’infermiera, vedendomi agitata, mi ha detto: ‘Faccia una passeggiata e torni tra mezz’ora’“. Da lì, l’incontro con un pappagallo che le ha salvato la vita.

Alda D’Eusanio, dopo il neuropsichiatra conosce Giorgio, il pappagallo che l’ha salvata dalla depressione

Ebbene sì, Alda D’Eusanio è stata salvata da un pappagallo. Anche se detta così pare impossibile, il potere che hanno gli animali sulla salute mentale degli esseri umani è sorprendente. Mentre faceva una passeggiata per calmarsi, Alda D’Eusanio ha conosciuto Giorgio, un pappagallo che voleva morire. “Aveva un occhio chiuso e cercava di strapparsi le penne…” ha spiegato la donna, dicendo di aver visto in quell’essere vivente il dolore che stava passando.

Così, ha iniziato a dargli da mangiare e il proprietario glielo ha affidato vedendo quanto il suo umore fosse migliorato appena venuta a contatto con Giorgio. Il pappagallo è quindi tornato a casa in macchina con lei, che trasportava dei semi di girasole evitando il neuropsichiatra. “Giorgio mi ha salvata dalla depressione“, ha svelato Alda D’Eusanio, che ad oggi ha superato quel difficile momento che le ha cambiato la vita e donato un nuovo amico.