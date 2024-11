Conosciamo tutti Alessandra Celentano come la famosa Maestra di Amici 2024. Ormai da anni lavora nel team di Maria De Filippi su Canale 5 occupandosi dei ballerini. E sebbene spesso risulti un po’ troppo severa, non è sua intenzione ammorbidirsi in nessun modo. Lo ha dichiarato lei stessa, che l’appellativo di “strega” le piace più di quello di “fatina buona”. Ma Alessandra Celentano è così anche nella vita privata? Durante un’intervista a Belve di Francesca Fagnani, Alessandra Celentano aveva parlato anche dei suoi amori passati, in particolare dell’ex marito Angelo Trementozzi.

Il loro è stato un matrimonio durato dal 2007 fino al 2012, con una brusca rottura imputata a lui secondo il gossip. Sempre nel programma della Fagnani, Alessandra Celentano aveva confessato che una delle cause di quelle nozze finite è stato il fatto di non riuscire ad avere figli. Nell’intervista, la coreografa di Amici aveva spiegato di essere addirittura ricorsa più volte all’inseminazione, ma nessuno dei tentativi è andato mai a buon fine. “Vuol dire che non doveva essere“, ha spiegato Alessandra Celentano, rassegnata al fatto di non essere mai diventata mamma.

Ma chi è Angelo Trementozzi, ex marito di Alessandra Celentano? L’uomo che è stato sposato con la nota maestra di Amici è un insegnante di finanza ed economia all’Università Europea di Roma, ed è rimasto in buoni rapporti con l’ex moglie, come lei stessa ha raccontato. Dopo di lui, aveva confessato di non aver frequentato alcun uomo per tanto tempo e di essere rimasta casta per anni, anche se nell’ultimo periodo spuntano dei rumor che vedrebbero Alessandra Celentano accanto ad un nuovo compagno.

Di chi si tratta? Come sappiamo, la coreografa è molto riservata sulla sua vita privata, ma secondo i fan oggi starebbe frequentando un altro uomo, soprattutto dopo un botta e risposta avvenuto quest’anno in puntata ad Amici tra lei e Maria De Filippi, dove Alessandra Celentano ha ammesso di essere molto richiesta e di volerle presentare il suo fidanzato. Che sia stata solo ironia? Intanto la conduttrice di Uomini e Donne le ha fatto presente che per lei ci sarà sempre un posto nel parterre femminile dello storico programma con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Insomma, chi vivrà vedrà!