Alessandra Celentano e la maglietta “speciale” ad Amici 24

Il Natale si avvicina anche per Amici 24 e così Alessandra Celentano ha deciso di fare una sorpresa, ma sempre a suo modo. Dopo l’ingresso di Maria De Filippi in studio, le telecamere hanno indugiato sulla maglia particolare indossata dalla prof di danza. Ebbene, si tratta di una t-shirt nera con tre lettere BNM che hanno aperto un piccolo caso, ma soprattutto destato la curiosità della conduttrice.

La stessa Maria si è lanciata in un’ipotesi, che però non ha avuto il coraggio di pronunciare col microfono, allora ha deciso di riferirla all’orecchio di Rudy Zerbi, che non si è fatto problemi a riportare tutto.

Il significato della maglia di Alessandra Celentano ad Amici 24

“Bimbamin*hia!“, ha tuonato Rudy Zerbi, facendo scoppiare tutti a ridere. Ma in realtà, il significato di quella scritta era ben diverso e soprattutto è legato proprio alle feste natalizie, anche se il colore nero poteva depistare. Dopo qualche suggerimento anche da Lorella Cuccarini, il mistero è stato svelato: “Buon Natale Maria“, questo il significato delle tre lettere.

Ma in realtà, si tratta di tre lettere che si prestano anche ad altre interpretazioni: “Buon Natale maestra“, l’alternativa di Alessandra Celentano che poi si è rimessa a sedere dietro la cattedra.