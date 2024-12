Cristina D’Avena non ha certo bisogno di presentazioni, per anni con la sua splendida voce ha incantato moltissimi bambini cantando le sigle dei più iconici cartoni animati. Sin da quando era solo una bambina ha manifestato la sua immensa passione per la musica, infatti ha iniziato a cantare quando aveva tre anni. Il suo debutto risale al 1968, quando approdò a Lo Zecchino D’Oro con il brano ‘Il valzer del moscerino’ aggiudicandosi il terzo posto. Col tempo è riuscita a conquistare sempre più successo, era una delle voci più iconiche delle sigle dei cartoni animati negli anni Ottanta.

Cristina D’Avena, struggente addio ad Alessandra Valeri Manera/ “Per 40 anni non ci siamo mai separate…”

Nel corso della sua lunga carriera Cristina D’Avena ha partecipato a molti programmi in televisione, come Bim bum bam. Sul piccolo schermo l’abbiamo vista anche nei panni di conduttrice, al timone di vari programmi. Tra questi: Cantiamo con Cristina, Serenate e altri ancora, con Sabato al Circo ha vinto il Telegatto. La nota cantante ha scritto anche dei libri per bambini e ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2016, l’anno dopo con l’album Duets ha conquistato un successo incredibile. Nel 2021 è approdata in radio con la conduzione del programma Chi c’è c’è. Oggi, martedì 24 dicembre 2024, tornerà nel posto in cui ha fatto il suo esordio. Su Rai Uno alle 14.10 condurrà lo ‘Zecchino D’Oro – La magia della Vigilia’.

Alessandra Valeri Manera, chi era e come è morta/ Autrice delle canzoni di Cristina D’Avena: aveva 67 anni

La vita privata di Cristina D’Avena: l’amore con Massimo Perna e il rimpianto sulla mancata maternità

Cristina D’Avena è sempre stata molto riservata, infatti non ha mai rivelato molte informazioni relative alla sua sfera personale. Sappiamo però che da molti anni è legata sentimentalmente a Massimo Perna, in passato ha fatto sapere che il loro è stato un incontro casuale che li ha fatti innamorare subito. Stanno insieme da molto tempo ma non hanno mai sugellato il loro amore con le nozze. La proposta di matrimonio da parte di lui c’è stata, con ironia però lei in passato ha rivelato che ha declinato perché non riescono mai a mettersi d’accordo. Aveva però ammesso che le piacerebbe molto convolare a nozze.

Rocco Siffredi e Cristina D'Avena foto insieme scatena fan/ "Diavolo e santa, presto novità" a cosa lavorano?

I due non hanno avuto figli, in più occasioni Cristina D’Avena ha ammesso che si è sempre dedicata alla sua carriera e questo l’ha portata a trascurare la sfera personale. Sempre presa dai concerti, dai dischi e dai vari impegni professionali non si rendeva conto che il tempo passava, oggi la mancata maternità rappresenta per lei un rimpianto. In una passata intervista ha ammesso: “Mi è dispiaciuto non avere figli. Noi donne abbiamo un orologio biologico che ad un certo punto si ferma. Quando mi sono resa conto che ero troppo grande, non ci ho più provato”.