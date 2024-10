Nuova fidanzata di Alessandro Basciano chi è? Gossip impazza ma lui frena a Verissimo

Dopo la rottura con Sophie Codegoni sul web in molti si fanno una sola domanda chi è la nuova fidanzata di Alessandro Basciano? L’ex volto di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 da mesi è al centro del gossip per presunti flirt con ragazze sia dal mondo dello spettacolo che gente comune. Ad oggi, però, nonostante i continui rumors pare proprio che il dj 34enne sia single ed a giudicare dalle sue dichiarazioni rilasciate sabato scorso a Verissimo è improbabile che ci sia una donna nella sua vita.

Nelle specifico, infatti, durante l’intervista nel talk di Silvia Toffanin, Basciano ha commentato il presunto flirt tra l’ex compagna Sophie Codegoni e l’attore Aron Piper ammettendo che secondo lui ci vuole rispetto verso l’altra persona che si ha amato e che la madre, o il padre, dei proprio figli ed è necessario far passare del tempo prima di iniziare una nuova relazione: “Do un valore immenso a Sophie perché è la madre della mia bambina quindi avrei preferito che evitasse qualsiasi associazione di immagine. C’è sempre il rispetto da dare. Affiancarsi a un altro così presto….Io non sono un santo ma questa cosa darebbe fastidio a chiunque.” Tale dichiarazione lascia intendere che Alessandro Basciano non ha una nuova fidanzata.

Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata? Smentito il flirt con Antonella Fiordelisi

Questa estate si è ipotizzato che la nuova fidanzata di Alessandro Basciano fosse Antonella Fiordelisi, influencer ed anche lei ex concorrente del GF oltreché amica di Sophie Codegoni. I due sono stati avvistati lo scorso Luglio a Capri tra serate in discoteca e giri in barca. Il gossip si è immediatamente acceso e si è parlato di un presunto flirt tra i due ma va specificato che in realtà i due non erano da soli ma si trattava di un lavoro in cui vi erano anche Elisabetta Gregoraci, Jonathan Kashanian, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Stando ad alcuni testimoni i due sarebbero rimasti molto vicini e intimi durante il soggiorno ma successivamente entrambi hanno smentito tutto.