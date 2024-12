Alessandro Besentini, volto noto di Ale e Franz, il duo comico di Zelig, Mai dire Gol e altri programmi di successo, con Francesco ha creato una carriera ricca di grandi soddisfazioni. Ma chi è il comico nato a Rho nel 1971 e cosa ha fatto nel corso della sua vita, al di là della carriera cinematografica? Besentini ha cominciato a studiare cinema nel Centro Teatro Attivo, dove ha conosciuto proprio Francesco Villa, in arte Franz. Dopo aver fatto tanta gavetta, Ale e Franz nel duo hanno debuttato nello spettacolo “Dalla A alla Z” per poi raggiungere la notorietà in tv, con Mai dire Gol e non soltanto. Prima di raggiungere il successo, Alessandro lavorava in fabbrica.

I successi sono arrivati anche come singolo. Nel 2001, infatti, Alessandro Besentini ha ottenuto il premio Satira Politica. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Il comico è molto riservato e poche volte nel corso della sua vita ha parlato dell’aspetto sentimentale e privato. Da quelle rare occasioni nelle quali ha deciso di aprirsi, parlando della famiglia che ha costruito, abbiamo però una serie di informazioni importanti in merito alla sua vita e al suo privato. Sappiamo infatti che Besentini è sposato con Giovanna, che non appartiene al mondo dello spettacolo al contrario di suo marito. Si tratta infatti di una donna lontana dai riflettori che non ama le luci dello spettacolo. Nonostante il marito sia famoso, infatti, lei non sembra essere interessata al mondo della tv.

Alessandro Besentini, chi sono i figli Giovanni e Filippo

Alessandro Besentini è sposato con Giovanna: della moglie non si sa molto ma come abbiamo spiegato sappiamo che non appartiene al mondo della tv e che non è interessata allo spettacolo. I due insieme hanno avuto due figli, Giovanni e Filippo. Parlando di loro, una volta il comico ha spiegato di non avere tantissimo tempo da dedicare ai figli a causa del suo lavoro.