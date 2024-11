Madalina Doroftei è la fidanzata di Alessandro Egger, uno dei concorrenti della nuova edizione del programma televisivo La Talpa, in onda lunedi 18 Ottobre 2024 e che vede la conduzione di Diletta Leotta. Madalina e Alessandro sono molto legati, sono fidanzati dal 2017 e hanno un grandissimo rapporto. Andiamo a vedere nello specifico chi è Madalina Doroftei.

Alessandro Egger, chi sono i genitori/ "Per me è uno sconosciuto", il padre assente e la lite con la madre

Madalina Doroftei è una modella rumena, in questi giorni diventata famosa in Italia grazie alla sua avvenenza, e in molti l’hanno notata. Del suo passato non sappiamo molto se non per qualche intervista rilasciata nelle ultime settimane e come riporta il Messaggero ha dichiarato a Wonder You: “La mia avventura nella moda è cominciata a 14 anni quando sono stata scoperta in una piccola agenzia in Romania”.

Alessandro Egger a La talpa 2024/ L'ex modello divide il gruppo: è lui l'agente doppiogiochista?

La donna ha poi incontrato lo stilista Versace Marco Lorenzetto ed è stato un personaggio chiave nella sua carriera. Poi l’incontro con Alessandro e tra i due è esploso letteralmente il colpo di fulmine. Entrambi sono molto professionali e tengono alla propria carriera anche se negli ultimi mesi si è parlato a più riprese del loro futuro. I due vivono insieme da oltre dieci anni a Londra.

Alessandro Egger e il rapporto con la fidanzata Madalina Doroftei, le ultime news

E’ capitato qualche volta che Madalina Doroftei e Alessandro Egger lavorassero insieme come modelli, ma la professionalità prima di ogni cosa e la ragazza ha raccontato: “Quando siamo al lavoro non ci comportiamo come fidanzati, siamo molto professionali tanto che – è capitato con diverse persone – qualcuno quasi non si accorge che stiamo insieme”. Tra le altre cose i due sono diventati azionari di un’azienda locale.

Concorrenti La Talpa 2024, chi sono: 2a puntata/ Alessandro Egger ‘osservato speciale’, Marina La Rosa…

Alessandro Egger tiene molto a lei e i due talvolta raccontano del loro amore sui social. La donna ha raccontato che una volta l’uomo ha percorso oltre 3000 km solo per vederla per poche ore e sui social in occasione di San Valentino ha fatto una bella dedica al fidanzato: “Dicono che l’amore è cieco, ma non sono d’accordo. L’amore è vedere tutti i difetti e le imperfezioni e accettarle. L’amore è accettare le cattive abitudini e riuscirle ad aggirarle”, un lungo post dove la donna si racconta e racconta l’amore per l’uomo.

Alessandro Egger e Madalina Doroftei hanno poi annunciato il matrimonio con un bellissimo post sui social dove la fidanzata mostra l’anello. E’ passato già qualche mese e non ci sono novità a riguardo ma secondo alcune indiscrezioni si attende la fine di questo periodo ricco di progetti per l’uno e per l’altro. Staremo a vedere quando sarà la data per il matrimonio tra i due.