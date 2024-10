Raoul Bova è un noto attore italiano che interverrà come ospite nella puntata odierna Domenica In. L’attore ha avuto diverse parti nella sua carriera, ma come più volte sottolineato la parte che preferisce è quella nella vita reale dove è sicuramente un buon padre. Raoul ha quattro figli, due sono nati dal primo matrimonio con Chiara Giordano e due invece dalla sua seconda storia, la relazione con l’attuale compagna Rocio Munoz Moralez.

I primi due figli di Raoul Bova sono Alessandro Leon e Francesco, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2001. Ad anni di distanza sono nate invece Luna (nel 2015) e infine nel 2018 è nata la piccola Alma. Non è stato semplice per Raoul mantenere unita tutta la famiglia, soprattutto nel periodo successivo al divorzio dalla prima moglie. In un’intervista ad Amica.it l’attore ha raccontato che soprattutto inizialmente non è stato semplice per i primi due figli:

“Durante la separazione i due ragazzi erano adolescenti, hanno dovuto fare un percorso vivendo di rabbia, tristezza e disillusione”, spiegando che non è stata semplice vedere i figli in un momento duro come la separazione. L’uomo aggiunge: “Occorre tenerli per mano, stargli vicino e fargli capire che non erano non importanti ma di più. Erano importanti quanto le mie due figlie”.

Raoul Bova e il rapporto con i figli: chi sono i quattro figli dell’attore

Raoul Bova ha quasi un milione di follower o sui propri social spesso posta foto della sua famiglia, di tutti e quattro i figli insieme. Per lui il momento del ‘ricongiungimento’ è stato davvero importante e l’uomo ha raccontato abbastanza emozionato quei giorni, quando finalmente era svanita ogni polemica e Raoul ha raccontato:

“Non ho mai imposto niente, li ho sempre aspettati. Ho aspettato per dieci anni e un giorno non ho trattenuto le lacrime perchè era il momento più bello della mia vita, noi cinque a cena insieme a ridere e scherzare”. Raoul ricorda quegli attimi più volte e il suo legame con i figli è davvero molto forte. Ma andiamo anche a conoscere di cosa si occupano i figli di Raoul Bova.

Il primo figlio di Raoul Bova ad apparire su Instagram è stato Alessandro Leon, nato nel 2000 e che ora ha 22 anni. Il ragazzo è molto riservato ma si può dedurre dai social che è molto appassionato d’arte. Il secondo figlio, Francesco, è quello che – a detta di tutti – più assomiglia caratterialmente e fisicamente a Raoul. Molto allegro e che si diletta come videomaker amatoriale. Le piccole di casa sono molto coccolate da padre e madre ma ovviamente sono troppo piccole e non ci sono informazioni su di loro.