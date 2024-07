Alessia voleva lasciare Lino prima di Temptation Island 2024?/ La dedica ‘ambigua’: “Vorrei tornare a…”

Anche la seconda puntata di Temptation Island 2024 ha avuto come assoluti protagonisti Alessia e Lino; la coppia proveniente da Napoli è da considerare ampiamente ai ferri corti e le ragioni sembrano essere piuttosto numerose. La prima questione aperta è ovviamente il comportamento del fidanzato nel reality che, dopo appena due giorni, ha indispettito non poco la giovane. Ovviamente, il tutto non ha fatto altro che far emergere i problemi che accompagnavano la coppia già prima dell’esperienza nel reality.

Il fattore che mette in evidenza il dissenso di Alessia nei confronti di Lino a Temptation Island 2024 è senza dubbio la duplice richiesta di falò di confronto, prontamente rifiutata dal fidanzato. Sono bastati 3 giorni alla giovane ragazza di Napoli per realizzare la volontà di chiudere la relazione ma le regole del gioco attualmente le remano contro; il fidanzato, infatti, ha rimbalzato la richiesta 2 volte su 2. Sui social la discussione è aperta e, come racconta Leggo, qualcuno ha scovato un video della coppia che mette in evidenza una sorta di premonizione di Alessia su quello che sarebbe accaduto a Temptation Island 2024.

Alessia, la torta ‘amara’ per Lino al suo 29esimo compleanno prima di Temptation Island 2024

Il video in questione è riferito al giorno del 29esimo compleanno di Lino Giuliano che, inizialmente, crede che la ‘sua’ Alessia le abbia fatto un regalo dal discreto romanticismo. Una golosa torta, con una scritta che sembra eloquente: “Vorrei tornare a quando ti incontrai per la prima volta e…”. L’ultima frase è coperta, ma quando il ragazzo di Temptation Island 2024 solleva il foglio, spunta una parola inaspettata: “Andarmene”. Pensando a come stanno andando le cose nel reality a tema sentimentale, il gesto di Alessia sembra quasi premonitore rispetto all’astio che aleggia nella sua mente e nel suo cuore dopo i primi giorni di permanenza.











