Alessio Pilli Stella è stato negli ultimi tempi uno dei personaggi chiave della nota trasmissione Uomini e Donne, programma che va in onda sulle reti Mediaset e che vede la conduzione di Maria De Filippi. Il percorso di Alessio durante la show lo ha visto apparire in più occasioni e ora è nuovamente finito al centro delle polemiche.

Lo scorso anno Alessio partecipò ad Uomini e Donne e decise di uscire insieme a Claudia Lenti, la loro relazione però non ha funzionato ed anzi i due sono arrivati ad una rottura piuttosto traumatica. Alessio Pilli Stella non vuole però arrendersi ed è tornata nella storica trasmissione ancora a caccia di amore e nel ruolo di tronista; qui forse per alcuni ha esagerato provandoci a più riprese con diverse ospiti.

Nelle ultime puntate nello specifico ha provato interesse e ad avere conoscenza con Gloria Nicoletti, con Morena e con Francesca. Ci ha provato un pò con tutte baciandole e ha rivelato a Morena di non avere interesse per Francesca. Un intreccio che ha animato il web. L’uomo ha poi mandato un mazzo di fiori a Morena che è apparsa comunque infastidita mentre Francesca ha deciso di chiudere e Gloria si è risentita.

Alessio Pilli Stella e la rivelazione su un regalo inaspettato

Nel corso del programma Alessio ha parlato di tanti temi, trattando dell’amore per la famiglia e per il Natale e dei ricordi che questo periodo gli concede. Il Cavaliere ha rivelato di voler passare le festività insieme alle sue nipotine ma allo stesso tempo di voler concedersi una pausa e un periodo di relax dopo lo stress delle ultime settimane. L’uomo ha continuato:

“Conosco da tanto tempo Barbara e Gemma e loro mi hanno visto in più sfaccettature, sia nei momenti bui che in quelli di luce e mi conoscono davvero molto bene. Ho un bel rapporto con loro e se potessi sarei felice di passare il Natale anche con loro”, ha spiegato l’uomo che vorrebbe comunque concedersi il Capodanno in totale relax”.

Curioso l’andamento del rapporto tra Alessio Pilli Stella e Barbara De Santi con i due che all’inizio non si vedevano di buon viso e invece le cose sono cambiate. La donna era interessata, ma non c’era interesse reciproco poi però tra loro è scattata una bella intesa ed è stato proprio Alessio – durante dei momenti di difficoltà della donna – a convincerla a restare nel programma.