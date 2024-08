Le avventure sentimentali di Temptation Island 2024 si sono concluse solo da poche settimane e, quando l’hype è già rivolto al ‘raddoppio’ previsto per il prossimo autunno, gli appassionati non perdono l’attenzione rispetto alle considerazioni dei protagonisti che, a freddo, soprattutto sui social continuano a lasciarsi andare a considerazioni e resoconti. L’ultimo ad attirare l’attenzione è stato Alex Petri, entrato a Temptation Island 2024 per risolvere i dissi d’amore con la fidanzata – ora ex – Vittoria.

Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono tornati insieme?/ Lei risponde ai fan: “Lo dico adesso…”

L’esito dell’esperienza a Temptation Island 2024 è stato poco felice per Alex Petri che, deluso per i comportamenti della fidanzata Vittoria, ha deciso di chiudere la relazione. Spesso il ragazzo è stato anche criticato per le sue reazioni troppo ‘blande’ rispetto alle circostanze osservate e, proprio su questo tema – come riporta Coming Soon – ha deciso di rompere il silenzio affidando alcune riflessioni ai social. “Credo sia arrivato il momento per parlare. Non mi rimprovero nulla del mio percorso, forse nel villaggio mi sarei vissuto le cose che mi sentivo di vivere perché ho sempre cercato di portare rispetto. Vivrei più spensierato alcune cose. Sono passati due mesi e ho metabolizzato molte cose”.

Luigi Scognamiglio dopo Temptation Island 2024: "Ero interessato a Jenny"/ "Martina? Ho un bel rapporto e…"

Alex Petri dopo Temptation Island 2024: “Se avessi visto prima il bacio tra Vittoria e Simone me ne sarei andato prima…”

La disamina di Alex Petri rispetto a quanto vissuto a Temptation Island 2024 con la fidanzata Vittoria inizia dunque da considerazioni generali prima di addentrarsi nel merito degli accadimenti che hanno portato alla rottura. “Quello che è successo all’interno del programma mi ha segnato molto a livello personale e di come stanno andando ora le cose. Siamo entrati per un motivo e ne siamo usciti per un altro. Durante il programma ho avuto un senso di disgusto, quando vedevo quei video ho provato vergogna, imbarazzo perché pensavo finisse diversamente”.

Luca Bad scrive una canzone per Gaia dopo Temptation Island 2024: "Quest'odio non ha senso"/ Lei risponde

Proseguendo nella chiacchierata con i fan su Instagram – come riporta Coming Soon – Alex Petri ha poi deciso di chiarire il punto sulle sue reazioni. “Passavo per apatico ma non vuol dire che se non spacco sedie e bottiglie non me ne frega un ca**o, reagisco in maniera diversa. Quando sono andato al falò io non avevo visto il bacio, se l’avessi visto prima, me ne sarei andato”. L’ormai ex fidanzato di Vittoria, in riferimento alla vicinanza al tentatore Simone Dell’Agnello, ha poi aggiunto: “ Penso che se lei ha scelto di stare con lui è perché in me non vedeva più niente. Non la perdonerei perché credo che i suoi comportamenti vadano oltre. Sono felice per lei se ha trovato quello che cercava. Lui non lo conosco e non lo giudico, non mi interessa quello che fa”.