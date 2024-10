25 anni, originario di Napoli, Alfonso D’Apice è uno dei concorrenti di questa edizione autunnale di Temptation Island 2024. Il suo percorso sta per giungere al termine dopo essere entrato con la sua fidanzata Federica Petagna. Il loro problema è stato sin da subito la gelosia soffocante di lui, una gelosia patologica che ha sempre tenuto Federica frenata per tutto il corso della sua adolescenza, dato che si sono conosciuti giovanissimi. Il suo profilo Instagram è privato, e di lui si sa molto poco, se non che nonostante sia poco più che ventenne è già un direttore di un locale per eventi.

Insomma, Alonso D’Apice di Temptation Island 2024 ha tutte le carte in regola per essere un fidanzato perfetto, non fosse per la gelosia che lo caratterizza. Durante il reality si è trovato di fronte alla sua paura più grande, quella di vedere la sua Federica rapportarsi con un altro uomo. Tante sono state le scene al pinnettu o al falò, in cui il ragazzo ha perfino deciso di non vedere i video presentatigli da Filippo Bisciglia tanto era il dolore che provava nel vedere la fidanzata con Stefano, il tentatore che si è avvicinato a lei creando un rapporto confidenziale.

Temptation Island 2024, web inaspettato: “Alfonso fa bene ad essere geloso perchè…”

Alfonso D’Apice è riuscito a superare la gelosia per Federica durante il percorso a Temptation Island 2024? Ancora non lo sappiamo, ma di certo come confermano i commenti sui social è cambiato tantissimo. Alcune volte si è reso conto di aver esagerato nei confronti della ragazza, soprattutto riguardo alla rabbia che ha espresso quando Federica ha sfoggiato dei nuovi costumi che lui non conosceva. Nel corso del tempo, come ha raccontato lei, è diventato sempre più possessivo, impedendole di uscire senza di lui. “Non posso nemmeno prendere un gelato se non c’è“, ha detto Federica alle altre fidanzate.

Ciononostante, i social sembrano essere tutti dalla parte di Alfonso, che ha suscitato empatia nei confronti del pubblico. Forse perchè ha visto il suo grande impegno nel cercare di migliorare questo tratto della sua personalità. C’è chi dice però che Alfonso di Temptation Island 2024 abbia fatto bene ad essere così possessivo, considerando lei come una ragazza troppo infantile, ma del resto Federica non ha mai avuto la possibilità di avere un’adolescenza spensierata e libera dal suo compagno. Insomma, la situazione è di certo complicata e non ci resta che vedere il loro confronto finale e cos’è successo un mese dopo il reality per capire se le cose sono migliorate oppure no.