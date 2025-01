Grande Fratello, Chiara Cainelli ed Alfonso D’Apice notte bollente tra baci e carezze

Nella Casa del Grande Fratello la sintonia tra due gieffini cresce ogni giorno di più e tra Chiara Cainelli ed Alfonso D’Apice ieri è scoccato il primo bacio, tuttavia mentre l’ex volto di Temptation Island si è mostrato al settimo cielo la ragazza ha frenato e non poco rivelando di essere frenata ed avere paura di iniziare una relazione seria e di voler mettere al primo posto se stessa, tuttavia, ieri sera la situazione si è capovolta con la giovane che ha deciso di lasciarsi andare e farsi guidare dai suoi veri sentimenti.

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice al Grande Fratello sono apparsi sempre più complici e in sintonia e ieri notte hanno parlato di quello che potrebbe accadere tra di loro una volta fuori dal reality ed ipotizzato il loro futuro tra continui spostamenti tra Trento e Napoli e tra sguardi complici e sorrisi i due concorrenti si sono lasciati andare a dolci e appassionati baci sotto al piumone. Insomma c’è stata notte bollente tra Chiara Cainelli ed Alfonso D’Apice al Grande Fratello.

Chiara ed Alfonso sempre più vicini al Grande Fratello, lei confessa: “Non sono più la regina di ghiaccio”

Alfonso D’Apice parlando con Amanda Lecciso ha confessato di provare dei sentimenti forti e intensi nei confronti di Chiara Cainelli: “Innamorato? No ma vorrei, sono predisposto” e poi ha aggiunto di aver scritto un romantico bigliettino alla giovane con la scritta: “Le tue paure affrontiamole insieme.” Ed adesso, in maniera inaspettata per tutti persino per la stessa, Chiara si è avvicinata molto al ragazzo. La Cainelli stupita dal suo cambiamento ha ammesso: “Una volta mi chiamavano regina di ghiaccio, ora vado in giro per Casa a cercarti” Insomma, dopo Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono nate due coppie al Grande Fratello? Non solo Chiara ed Alfonso ma anche Javier Martinez e Zeudi Di Palma.