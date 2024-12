Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti sono una coppia al Grande Fratello 2024?

Nella casa del Grande Fratello 2024 è nata una nuova coppia? Ancora non ci sono certezze, ma Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti stanno approfondendo in maniera importante la loro conoscenza, i dialoghi si stanno facendo sempre più fitti e nelle ultime ore i due concorrenti del reality sono stati avvistati insieme a dialogare sul loro rapporto: “Fai quello che ti senti” ha sussurrato l’ex volto di Temptation Island:

Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli conduttrice? Ipotesi doppio ruolo/ Lei spiazza: "Voglio annunciare Fedez"

“Io ho fatto delle cose per senso di protezione, io non lo voglio fare più, l’unica cosa che mi frena nel fare le cose ora è la paura di soffrire e di farmi male” le parole di Alfonso D’Apice che ha incontrato la condivisione della compagna di gioco al Grande Fratello 2024: “Anche io ho paura di soffrire” le parole della ragazza che nei primi mesi è sempre stata vicina a Tommaso Franchi.

Laura Freddi replica a Sonia Bruganelli dopo Belve: “A volte meglio il silenzio…”/ “Si commenta da sola”

Grande Fratello 2024, Mariavittoria e Alfonso sempre più vicini: “Tra noi c’è connessione”

Sempre nella casa più spiata d’Italia, i due concorrenti del Grande Fratello 2024 si sono lasciati andare ad altre importanti rivelazioni riguardo al loro legame sempre in evoluzione. “Mi sembra una vita che non passiamo del tempo insieme” le parole di Mariavittoria Minghetti ad Alfonso che ha subito sottolineato: “C’è una connessione tra noi. Fai quello che ti senti, io ho fatto delle cose per senso di protezione, io non lo voglio fare più. L’unica cosa che mi frena nel fare le cose ora è la paura di soffrire e di farmi male” ha ammesso l’ex fidanzato di Federica Petagna parlando con la compagna di gioco.

Ennio Zingarelli, chi è e come è morto l'ex cavaliere di Uomini e Donne/ Corteggiava Gemma Galgani

Vedremo se nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2024 Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti regaleranno nuove rivelazioni sul loro rapporto: sta sbocciando un nuovo amore nel loft più spiato d’Italia? E intanto Tommaso Franchi fa da spettatore interessato.