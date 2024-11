Da quando Alfonso D’Apice è approdato al Grande Fratello lui e l’ex fidanzata Federica Petagna hanno avuto la possibilità di confrontarsi spesso in merito a ciò che è successo tra loro negli ultimi mesi. I due hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, erano usciti insieme dal programma ma pochi giorni dopo lei ha deciso di mettere fine alla loro relazione dopo ben otto anni. Tornata single ha iniziato a frequentare l’ex tentatore Stefano Tediosi, stando ai rumors però avrebbe avuto anche altri flirt nelle scorse settimane.

Anche Stefano Tediosi lo scorso lunedì ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello e in molti hanno subito iniziato a parlare di un triangolo amoroso con Federica Petagna e Alfonso D’Apice, proprio come è successo nella precedente edizione tra Mirko, Perla e Greta. Negli ultimi giorni D’Apice è apparso alquanto nervoso nella casa più spiata d’Italia, tutti hanno attribuito il suo stato d’animo all’ingresso del nuovo fidanzato di Federica, lui però nelle scorse ore ha spiegato il motivo del suo malumore durante una chiacchierata con Jessica Morlacchi.

Alfonso D’Apice arrabbiato al Grande Fratello, nella casa svela che c’è stato un bacio tra lui e Federica

Sfogandosi con la sua compagna d’avventura Alfonso D’Apice ci ha tenuto a precisare che non è stato l’ingresso di Stefano Tediosi al Grande Fratello a renderlo nervoso ma qualcosa che è accaduta prima nella casa più spiata d’Italia. Inizialmente non voleva rivelare troppi dettagli per non mettere Federica Petagna in difficoltà. Poco dopo ha fatto sapere che lui dà valore alle cose e ha ammesso che lui e l’ex fidanzata si sono baciati ed è per questo che adesso è un po’ spiazzato. Il gieffino ha ribadito che non vuole che la questione esca fuori per non mettere la gieffina in cattiva luce, ha poi aggiunto: “Dov’è successo? Qui a letto sotto le coperte, è stata lei a baciarmi. Adesso capite perché ieri mi ero un po’ arrabbiato e poi mi sono isolato?!”

Jessica Morlacchi dopo aver ascoltato le confidenze di Alfonso D’Apice gli ha detto che questo cambia tutto, si è anche scusata per avergli fatto molte domande ma voleva capire il suo comportamento degli ultimi giorni. Adesso capisce perché è così arrabbiato, a detta sua lo sarebbe anche lei al suo posto. Lo ha poi invitato a parlare delle sue cose perché questo non significa mettere Federica in cattiva luce, gli ha anche detto che è normale pensare che dopo il riavvicinamento la Petagna ha cambiato di nuovo idea e che questo lo faccia stare male. Nella nuova puntata del Grande Fratello di sicuro Signori proverà ad indagare in merito a ciò che è successo tra i due gieffini, Federica ammetterà che c’è stato un bacio con Alfonso sotto le coperte? Non ci resta che attendere per scoprire tutto quello che succederà durante la diretta.