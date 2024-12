Alfonso D’Apice: cosa ha studiato il concorrente del Grande Fratello 2024

Alfonso D’Apice è entrato nella casa del Grande Fratello 2024 come ex fidanzato di Federica Petagna sperando anche di poterla riconquistare. Dopo vari tiri e molla, i due hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia dopo otto anni continuando l’avventura nella casa come concorrenti singoli. Con l’eliminazione di Federica, Alfonso si sta facendo conoscere sempre di più e, spesso, è coinvolto anche in alcune dinamiche come quella che si è scatenata per la sua amicizia con Mariavittoria Minghetti. All’interno della casa, tuttavia, Alfonso si sta facendo conoscere senza filtri raccontando la propria storia.

Oltre ad aver parlato del padre a cui era legatissimo e che ha perso diversi anni fa durante la notte di Capodanno, Alfonso parla spesso del suo lavoro. D’Apice, infatti, lavora nel mondo della ristorazione e si occupa dell’organizzazione di feste di ogni genere come 18esimo, compleanni, battesimi ma anche matrimoni, ma qual è il titolo di studio di Alfonso?

Il titolo di studio di Alfonso D’Apice

Nella casa del Grande Fratello 2024 si parla di tutto ma pochi concorrenti hanno svelato il percorso di studi fatto prima di trovare la propria strada professionale. Tra questi c’è anche Alfonso D’Apice che dovrebbe aver conseguito il diploma anche se non si sa in cosa si sia diplomato. Lavorando nel mondo della ristorazione, tuttavia, è probabile che si sia diplomato presso un istituto alberghiero.

Anche se non c’è la conferma assoluta, Alfonso potrebbe aver fatto lo stesso percorso di studi di Lorenzo Spolverato che, più volte, ha raccontato di aver studiato presso un istituto alberghiero prima di cominciare a lavorare come animatore nei villaggi turistici.

