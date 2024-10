Alfonso D’Apice è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell’edizione autunnale di Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Il suo comportamento e la sua eccessiva gelosia nei confronti della fidanzata Federica nelle ultime settimane lo hanno fatto finire spesso al centro di moltissime critiche e polemiche, sono infatti in molti a pensare che esageri. Lui è un ragazzo campano di 25 anni, da tempo dirige un locale focalizzato sull’organizzazione di eventi ed è un appassionato di padel e calcio. Il pubblico lo sta conoscendo meglio durante il suo percorso nel villaggio in Sardegna, dove ha più volte manifestato il suo attaccamento morboso alla fidanzata.

Chi è Silvy, tentatrice Alfonso a Temptation Island 2024?/ Parla il web: "Geloso e possessivo anche con lei"

E’ stata proprio la fidanzata, Federica Petagna, a voler partecipare a Temptation Island perché stanca delle continue privazioni che il ragazzo le impone. Anche lei è giovanissima ma da quando stanno insieme ha dovuto fare molte rinunce, lui le vieta di fare anche cose molto banali come uscire con le amiche e vestirsi come vuole. Nel villaggio la fidanzata di Alfonso D’Apice si è avvicinata molto al tentatore Stefano, comportamento che ha più volte innervosito il 25enne. Nei giorni scorsi dopo aver visto che i due si sono scambiati un ‘bacio’ mentre facevano il gioco della mela non è riuscito a controllare la sua rabbia. Su tutte le furie il ragazzo si è infatti lasciato andare ad un duro e violento sfogo distruggendo molti oggetti nel villaggio. Lei probabilmente si è voluta vendicare dopo averlo visto vicino alla tentatrice, ma questo basta a giustificare il suo atteggiamento così aggressivo? Si sarà reso conto di aver esagerato?

Temptation Island 2024, 4a puntata/ Diretta e coppie: Giulia e Mirco al falò? Caos per Millie e Michele

Federica e Alfonso si sono detti addio dopo Temptation Island, lei continua a frequentare il tentatore

Stasera, martedì 15 ottobre, andrà in onda la penultima puntata di Temptation Island e sono in molti a chiedersi cosa succederà tra le coppie rimaste nel villaggio. Nei giorni scorsi diverse sono state le segnalazioni sulla coppia formata da Federica Petagna e Alfonso D’Apice, sembra che i due non stiano più insieme. Gli esperti di gossip Deianira Marzano, Amedeo Venza e Alessandro Rosica sui social hanno fatto sapere che i due sono usciti separati dal reality dopo il falò di confronto.

Temptation Island 2024, riassunto quinta puntata/ Falò di confronto, rotture e riavvicinamenti: fan increduli

A quanto pare durante la puntata ‘Un mese dopo’ la fidanzata di Alfonso D’Apice si è presentata da sola, in molti però si sono detti certi che dopo il reality lei e il single Stefano stanno continuando a frequentarsi, infatti si reca spesso a Milano per incontrarlo. Anche l’ex fidanzato si sarebbe presentato da solo un mese dopo Temptation Island, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutto quello che si sono detti lui e Federica durante l’ultima puntata del reality delle tentazioni.