Alfredo, fratello di Teo Mammucari: “L’ho querelato”. Cos’è successo

Teo Mammucari non ha un rapporto idilliaco con la sua famiglia d’origine: ha infatti tagliato i ponti in primis con il fratello Alfredo, che ha anche denunciato per diffamazione. Non è particolarmente chiaro cosa sia accaduto tra i due ma ciò che sappiamo è che non si parlano da tempo, e anzi, sono in rottura totale ormai da tanti anni. La lite tra i due risale ormai a molto tempo fa, però non è chiaro precisamente a quando. Sembrerebbe che sul proprio canale YouTube, tra il 2018 e il 2019, Alfredo Mammucari abbia raccontato dei dettagli sul fratello e sul loro rapporto, mai stato idilliaco, che avrebbero fatto infuriare proprio il conduttore tv.

Secondo quanto emerso, sembrerebbe proprio che il fratello del comico abbia spiegato come Teo si sia allontanato volontariamente da lui e la sua famiglia. Mammucari non ha risposto a tali domande ma ha agito per vie legali, denunciando Alfredo. Ad affermarlo è stato proprio Teo che ne ha parlato a “C’è posta per te” da Maria De Filippi, ormai qualche anno fa.

Alfredo, fratello di Teo Mammucari: la denuncia (poi ritirata)

Teo Mammuccari negli anni passati ha querelato il fratello Alfredo, con il quale non ha mai avuto un buon rapporto. La decisione di adire le vie legali è arrivata perché in un video di qualche anno fa, proprio Alfredo parlava sul suo canale YouTube del rapporto con Teo, spiegando che lui aveva deciso di allontanarsi dalla sua famiglia, non è chiaro per quale ragione. Dopo la denuncia per diffamazione, l’avvocato del comico avrebbe richiesto al tribunale solo una pena pecuniaria per il fratello dell’uomo. Quest’ultimo avrebbe rifiutato, convinto delle sue idee e a quel punto Mammucari avrebbe deciso di ritirare la denuncia, forse per non arrivare allo scontro definitivo. Nonostante questo, i due non si parlano da anni.