Alice Campello e la rottura con Alvaro Morata: “L’anno più difficile della mia vita”

La showgirl Alice Campello è stata protagonista di varie vicende di gossip negli ultimi mesi, in particolare per via della separazione con il calciatore spagnolo del Milan Alvaro Morata. I due, che hanno messo su famiglia nel corso degli anni, hanno annunciato il divorzio. Madre di quattro bambini nati dall’amore con Morata, la modella e influencer ha rotto il silenzio su Instagram nelle scorse settimane, in prossimità delle feste: “Quest’anno è stato senza dubbio uno dei più difficili della mia vita, ma al contempo è stato quello che mi ha insegnato di più: sulla vita, sulle amicizie, sull’amore e sul lavoro” ha confessato Alice Campello riguardo alla rottura con Alvaro Morata che ovviamente ha condizionato la sua vita e l’ha stravolta.

Si era parlato di un presunto ritorno di fiamma per Alice Campello e Alvaro Morata, ma per il momento non è arrivata alcuna conferma in tal senso.

Alice Campello e il messaggio dopo il divorzio: “La vita è preziosa e l’ho capito”

Per l’influencer è tempo di godersi il momento, Alice Campello ha infatti raccontato sui social ai suoi milioni di follower di essersi ritrovata catapultata in una nuova dimensione, una fase di vita completamente diversa e che potrebbe portarla verso nuovi lidi.

Parlando di una possibile terza possibilità, Alice Campello ha confessato: “Ho capito che la vita è preziosa, chi ci dimostra qualcosa merita di farne parte, mentre chi non lo fa, non è necessario tenerlo vicino” le parole della ex moglie di Alvaro Morata riguardo alla fine della storia con il calciatore spagnolo. La Campello dopo il divorzio ha iniziato a concentrarsi ovviamente sul lavoro e sui figli, motivo per il quale ha continuato a mantenere i rapporti con Alvaro Morata, visto che i due avrebbero trovato un equilibrio dopo la fine del matrimonio.