Alice Campello e Alvaro Morata sono una delle coppie social più amate degli ultimi anni: una famiglia perfetta, con quattro splendidi bambini e una vita che suscita invidia ai fan. Nelle ultime ore, però, proprio questi ultimi si sono resi conto che qualcosa potrebbe essersi rotto. La notizia di una presunta crisi è circolata su “X”, specialmente dopo che i fan si sono accorti di un movimento social piuttosto sospetto di Alice Campello, che di punto in bianco ha cambiato la biografia di Instagram e la foto profilo.

Sul suo profilo, infatti, è sparito il cognome “Morata”, che l’influencer aveva aggiunto appena sposata. Allo stesso tempo, anche Alvaro ha cambiato la descrizione della sua bio, togliendo la foto con l’anello al dito e aggiungendo un’altra immagine del profilo. Sui social i fan spagnoli sono in ansia per quello che è successo, dato che hanno tolto anche la descrizione “moglie di…” e “marito di…”. Anche in Italia, dove i seguaci della coppia sono tantissimi, sono girati diversi rumor partiti specialmente dai cosiddetti “gossippari”, che hanno diffuso la notizia senza nessuna conferma sulla presunta rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata.

Alice Campello risponde ai fan sospettosi di una crisi con Alvaro Morata: “Adesso basta”

Vedendo i commenti troppo insistenti, l’influencer Alice Campello ha deciso di intervenire, rispondendo sempre su Instagram alle supposizioni dei fan. La moglie di Morata ha precisato che non esiste che se una persona decide di cambiare le foto sui social deve essere successo qualcosa di male e poi ha aggiunto: “Nessuno dei fan mi ha rispettata diffondendo la notizia della separazione”. Molto arrabbiata, Alice Campello si è detta furiosa per il fatto di vedere tante speculazioni su questo argomento: “Con tutto quello che Alvaro ha fatto per me, non posso permettere che qualcuno pensi che lui mi abbia tradito se ha semplicemente tolto una foto”.

E ancora: “Tutto questo caos per aver semplicemente tolto una foto. È allucinante il film che si fa la gente nella testa”. Certo è che i cambiamenti che hanno fatto sui social dopo anni di serenità e quattro figli sono stati abbastanza radicali nell’ultimo periodo: hanno cambiato l’immagine del profilo in cui erano insieme, Alice Campello ha tolto il doppio cognome “Morata”, ha cancellato la bio in cui diceva di essere sua moglie, ha tolto le immagini in evidenza con lui e i post fissati in alto insieme al marito. Lui, invece, ha tolto l’immagine del profilo, cambiato biografia e mostrato la mano senza fede al dito a Milano.