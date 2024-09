Continua ad imperversare il maltempo e mentre l’alluvione Emilia-Romagna sta causando non pochi disagi all’intera popolazione regionale, arrivano anche i primi effetti sulla mobilità con l’interruzione della circolazione di numerosi treni disposta dal Gruppo FS: una situazione che durerà per un tempo indefinito dato che attualmente è impossibile prevedere quando l’ondata di violente piogge smetterà di abbattersi sul territorio emiliano e romagnolo; e che non si esclude possa – addirittura – peggiorare nel corso delle prossime ore, specialmente se il maltempo dovesse aumentare ancora di intensità.

Partendo rapidamente dell’alluvione Emilia-Romagna, è importante ricordare che in questo momento il maltempo sta continuando ad imperversare, con l’ipotesi che durerà almeno fino a domani quando potrebbero esserci i premi segni di ripresa: critiche le aree tra Savena, Bologna, Modigliana (da ieri notte letteralmente sommersa dall’acqua), Forlì, Ravenna e Faenza; con la già disposta evacuazione di più di mille persone, quasi tutte nel ravennate e centinaia e centinaia di ininterrotti interventi – peraltro rallentati da allagamenti e frane che rendono inagibili numerose strade – da parte di Vigili del fuoco e della Protezione civile.

Alluvione Emilia-Romagna, sospesa la circolazione di numerosi treni: l’elenco completo e i consigli da seguire prima di mettersi in viaggio

Tornando al punto di questo articolo, a causa dell’alluvione Emilia-Romagna (oltre alla chiusura di numerose strade che verranno via via ripristinate con l’attenuarsi della fase critica del maltempo) il Gruppo FS ha disposto la sospensione della circolazione dei treni regionali, dell’alta velocità e gli Intercity: una situazione in parte preventiva per scongiurare l’ipotesi che un convoglio pieno rimanga bloccato a metà del percorso o – peggio ancora – deragli a causa dell’acqua sui binari; ma anche resa necessaria sia dai binari che già si trovano sommersi, che da un prevedibile guasto tecnico che ha interessato in mattinata la linea tra Ancona e Falconara.

Attualmente – fanno sapere da Trenitalia – le linee di treni maggiormente colpite dai disagi causati all’alluvione sono soprattutto quattro: la Bologna-Rimini che è interrotta tra Faenza e Forlì; la Ferrara-Ravenna-Rimini, interrotta tra Argenta e Ravenna; la Ravenna-Bologna che transita tra Lugo e Russi e la Ravena-Bologna che passa per Granarolo e Russi; mentre fortunatamente in mattinata si è riusciti a ripristinare la tratta tra Lorento e Varano che interessa alla linea Ancona-Pescara. Nel frattempo aumenta (di ora in ora) l’elenco delle linee cancellate, sempre consultabile all’apposita sezione ‘Infomobilità’ sul sito di Trenitalia.

Sempre dal Gruppo FS spiegano anche che attualmente è impossibile abilitare – sulle linee dei treni interrotte – le classiche navette sostitutive a causa dell’impraticabilità delle strade che collegano le città che abbiamo visto prima; mentre il consiglio migliore per tutti i viaggiatori è quello di annullare e riprogrammare interamente il proprio viaggio se transita o arriva sul territorio emiliano, evitando di salire a bordo di linee attualmente praticate perché non verrà in nessun caso garantita la prosecuzione del viaggio.