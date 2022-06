Amici 21, Sissi lancia il videoclip di Scendi/ I complimenti di Lorella Cuccarini…

Sissi lancia il videoclip del singolo Scendi, le reazioni social

Sissi pubblica il video del singolo Scendi. L’ex concorrente di Amici ha conquistato il pubblico fino ad arrivare alla finale. L’artista sta girando l’Italia per incontrare i fan nelle varie tappe dell’instore tour. In merito all’uscita del nuovo album, Sissi ha rivelato: “Leggera’ è circondarsi dei propri pensieri senza che questi riescano a toccarci troppo e cambiarci. È riuscire a fluttuare, galleggiare in un proprio spazio, ma con consapevolezza e concentrazione. Ho sempre sognato di creare qualcosa di mio davvero, fin da piccola. Ho sempre sognato di poter essere sincera, senza preoccuparmi troppo delle conseguenze dei miei pensieri, ora finalmente ci sono riuscita. Amori LEGGERA è vostro, tanto altro in arrivo, non vedo l’ora di condividerlo con voi”.

Alex e Sissi, cantano insieme "Shallow"/ Da Amici 21 a Sanremo 2023?

I fan di Sissi sono in trepidazione perché nelle scorse ore è stato pubblicato su Youtue il video del nuovo singolo Scendi. Scendi” è il brano eseguito da Sissi nella finale di Amici 21, e fa parte del suo primo Ep “Leggera”. Il video è entrato subito in tendenza totalizzando oltre 30mila visualizzazioni, un numero destinato a crescere nelle prossime ore. Un brano che potrebbe essere eletto tormentone estivo anche se Sissi dovrà vedersela anche con Lda che con la sua hit Bandane sta regnando. Nel video ufficiale, Sissi riprende un immaginario collegiale USA, indossando la divisa da football americano, mentre sullo sfondo vanno in scena placcaggi. Anche Lorella Cuccarini si è complimentata con la cantante.

Amici 21: Sissi, "Leggera" dopo l'amore malato/ "Dovevo eliminare il rapporto per cui non ero io"

Sissi e la storia d’amore con Dario: “Mi ha protetta e accudita…”

In una recente intervista di Tv Sorrisi e Canzoni, Sissi ha parlato del suo amore per Dario e anche della sua cicatrice che si nota sulla copertina del primo album. Sissi è riuscita ad ottenere il premio della critica ad Amici 21, del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro. La cantante è rimasta stupita per il grande successo ottenuto anche se ha spiegato di essersi sentita presa di mira da alcuni haters: “Io sono così sempre”. Durante questo momento, Dario le è stato particolarmente vicino. I due stanno vivendo il loro amore fuori dalla scuola di Amici e l’artista ha sottolineato come il ragazzo nonostante la giovane età le abbia regalato sempre protezione: “Al nostro amore devo molto. E’ più piccolo di me ma mi ha protetta e accudita come se quello grande fosse lui. Mi sta ancora tanto vicino”, ha spiegato.

Amici 21, Sissi choc sulla cicatrice in viso/ "Il segno di una porta in faccia..." (FOTO)

Sulla copertina dell’album, la cantante ha deciso di mostrarsi e ha messo in evidenza la cicatrice sulla fronte. La giovane non è voluta ricorrere a photoshop ma anzi ha ammesso: “Il segno di una porta in faccia, volevo che si vedesse”. Sissi ha spiegato anche cosa più apprezza del suo disco: “In particolar modo i brani scritti prima di “Amici”. È un lusso far conoscere ciò che hai scritto quando il primo successo era un traguardo ancora molto lontano”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA