Le storie di tradimenti sono quelle che appassionano di più i telespettatori di C’è posta per te, oltre ovviamente alle sorprese che regalano i personaggi famosi. Così non sorprende l’interesse che abbia suscitato la storia di Andrea, che si è presentato da Maria De Filippi per provare a convincere la moglie Roberta a dargli un’altra possibilità, dopo averla tradita due volte con la stessa donna.

Pagelle C'è posta per te 2025, 3a puntata/ Annalisa commossa, la carica di Morata e le seconde occasioni

Il repertorio è il solito ed è quello che conquista il pubblico: lacrime del traditore con richieste di perdono, recriminazioni da ambo le parti e riflessioni, con la conduttrice pronta a mediare per avvicinare le parti. Nel frattempo, i social si infiammano tra reazioni che diventano meme e commenti, anche molto duri o ironici e divertenti.

MARTINA, DICHIARAZIONE D'AMORE A MATTEO A C'È POSTA PER TE 2025 DOPO LA MALATTIA/ Sorpresa di Alvaro Morata!

La reazione dei social alla storia di Andrea e Roberta a C’è posta per te

“Nuovo meme sbloccato IO TI AMO“, scrive un utente su X riportando la reazione di Roberta alla dichiarazione del marito. C’è chi è meno propenso al perdono: “Abbandonano, tradiscono, fanno le peggio cose, corna su corna, non vogliono sapere niente di figli e mogli e genitori, poi si siedono li e: ‘AMORE MIO’. MA AMORE COOOOSAAAAAA“.

C’è chi ha un pensiero anche per l’amante, a cui comunque la moglie non ha attribuito alcuna responsabilità, prendendosela invece con il marito per i tradimenti fatti: “L’amante che li guarda far pace ed è pronta a rovinare la coppia per la terza volta“, ha scritto un utente che evidentemente non si fida dei buoni propositi del marito, temendo forse che possa ricadere nei suoi errori.

C’È POSTA PER TE 2025, 3A PUNTATA/ Diretta, storie e le sorprese di Annalisa e Morata

l’amante che li guarda far pace ed è pronta a rovinare la coppia per la terza volta #cepostaperte pic.twitter.com/gpFSuy4R43 — paolo (@Paoliciousss) January 25, 2025