Angelina Mango schizza in Top-Fimi e spopola su Spotify Global/ La nuova numero 1 della popstar di Amici

Angelina Mango può ufficialmente dirsi la nuova stella d’Italia nel mondo, grazie al successo e all’influenza musicali su scala planetaria che ora segna con il nuovo e primo vero album rilasciato dopo l’esordio ad Amici 22, Poké Melodrama. Con il progetto musicale ora edito la figlia d’arte conquista la vetta della Top of the music di FIMI/Gfk e al contempo spopola ai vertici della classifica degli album più ascoltati nel mondo, su Spotify Global.

Angelina Mango inciampa, haters gridano alla gaffe/ Con Emma Marrone tra i flop a "Party like a DJ"

Angelina Mango svetta su Spotify Global e in FIMI Italia

Ebbene sì, la popstar made in Italy scoperta ad Amici di Maria De Filippi continua a macinare un successo dietro l’altro, dopo aver conseguito la vittoria del circuito canto alla finale del talent, di Amici 22, e il trionfo al debutto al Festival della canzone di Sanremo 2024. Complice lo sbarco alle sfide del concorso musicale europeo Eurovision Song Contest 2024 dove ha preso parte da rappresentante dell’Italia in quanto vincitrice sanremese con La noia, e sulla scia del successo del primo singolo estratto dal nuovo album Melodrama, Angelina Mango si conquista un nuovo doppio traguardo con Poké Melodrama.

Angelina Mango 'scarta' La rondine del papà Pino Mango/ "Ecco perché non l'ho inclusa nell'album…"

Angelina Mango al settimo cielo per i nuovi traguardi

Entra a far parte dell’Olimpo della musica made in Italy nel mondo dal momento che il primo vero album uscito il 31 maggio 2024, Poké Melodrama, diventa il lavoro musicale più ascoltato del pop made in Italia con oltre 300 milioni di plays in formato audio video a partire dal rilascio.

E non solo. Con il disco Angelina Mango si aggiudica lo status allo sbarco come new entry nella Top10 dei debutti più alti tra gli album nel mondo sulla piattaforma di ascolti in streaming Spotify Global, piazzandosi alla #9. Nel frattempo in Italia lei diventa l’icona pop per eccellenza svettando alla posizione #1 tra le nuove entrate nella Top of the music aggiornata al periodo dal 31 maggio al 6 giugno 2024 per la sezione album della classifica di vendite album FIMI/Gfk.

Antonio Cirigliano, fidanzato Angelina Mango/ La vincitrice di Sanremo 2024: "comunichiamo con la musica"

Insomma, il successo di Angelina Mango può ufficialmente dirsi inarrestabile, e non a caso lei si dichiara al settimo cielo via Instagram in un nuovo post di reaction ai sopraggiunti traguardi settimanali: “una settimana, album più venduto for real”, scrive la figlia d’arte del compianto Pino Mango a corredo del nuovo post condiviso via Instagram alludendo principalmente alla pole targata Fimi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA