Angelo Aliano, chi è il concorrente di “Io canto senior”: originario di Carlentini

Tra i concorrenti di “Io canto senior” c’è anche Angelo Aliano, aspirante cantante proveniente dalla Sicilia. L’uomo iene da Carlentini, paese in provincia di Siracusa, e si è messo in mostra con il suo talento, conquistando il pubblico e la giuria. Angelo si è esibito nel brano “Shake a tail feather” di Ray Charles e The Blues Brothers per poi duettare anche con Fausto Leali sulle note di una canzone di Zucchero, “Diavolo in me”. Angelo Aliano è molto conosciuto a Carlentini, il paese del quale è originario e nel quale vive. L’uomo, infatti, è popolare per via della passione per il canto che coltiva da quando è un bambino.

Il lavoro di Angelo Aliano non ha niente a che vedere con la musica. L’uomo ricopre infatti il ruolo di clinical specialist e field technical trainer per una multinazionale, dunque è molto lontano da quello che è l’ambito che ama di più e nel quale avrebbe voluto lavorare da ragazzo. Con l’esperienza a “Io canto senior” ha però avuto l’occasione di mettersi in mostra e di farsi notare dal pubblico a casa, siciliano e non solo, e dalla giuria composta da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola.

Angelo Aliano pronto alla seconda puntata: “Sfiderò persone fantastiche”

Angelo Aliano è pronto a esibirsi nuovamente sul palco di “Io canto senior”. Il concorrente siciliano e manager di un’azienda, sui social ha commentato così dopo la prima puntata: “Bene, archiviata la prima puntata, venerdì sera, alle 21,30 su canale 5 ci sarà la seconda. Dovrò scontrarmi, e avete avuto modo di vederli e ascoltarli, con persone fantastiche, nonché grandissime voci!!! Grazie a tutti coloro che continuano a mandarmi apprezzamenti per la mia performance”. Il manager di Carlentini, nonostante la concorrenza, vuole andare avanti nello show.