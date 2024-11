Anna Acciardi lancia una frecciatina a Federica Petagna dopo le voci dei suoi presunti flirt dopo Temptation Island 2024

L’ingresso di Federica Petagna nella Casa del Grande Fratello 2024 ha portato a galla una serie di retroscena sulla ragazza e su quanto sarebbe accaduto dopo Temptation Island 2024 e la fine della sua storia con Alfonso D’Apice. Versioni che, tuttavia, non corrisponderebbero a quanto raccontato dalla stessa Federica e che hanno sollevato una serie di dubbi e critiche nei suoi confronti. L’ultima a lanciarle una stoccata fuori dalla Casa di Canale 5 è stata una sua ex compagna d’avventura a Temptation: Anna Acciardi, ex fidanzata di Alfred.

Location L’Amica Geniale 4, dove è stata girata la serie tv/ Atmosfere degli anni ‘80 tra Napoli, Firenze e…

Su Instagram la ragazza ha aperto un box di domande, all’interno del quale qualcuno le ha chiesto: “Cosa ne pensi delle voci che stanno girando su Federica?”. Anna non ha skippato la domanda, anzi ha risposto lanciando una stoccata alla Petagna, dicendo: “Che la verità viene sempre premiata, seppure scomoda. Siate sinceri sempre!”

Amici 2024, Antonio Esposito attacca Alessia Pecchia dopo la sfida/ "Io il meno peggio? Nulla da invidiarle!"

Federica Petagna ha avuto due frequentazioni dopo Alfonso D’Apice?

Il riferimento appare essere proprio ai flirt che Federica Petagna avrebbe avuto dopo Temptation Island e che lei ha però negato. Si è infatti parlato di una frequentazione della ragazza con un altro tentatore e con un altro ragazzo della sua città. Cosa che, in diretta al Grande Fratello, lei ha negato di fronte a Stefano Tediosi, tentatore che, al momento, sta frequentando e che è anche uno dei nuovi concorrenti del reality. Stando però alla stoccata di Anna Acciardi (e alle parole dei due ragazzi in questione), sembra che Federica abbia avuto davvero questi flirt dopo la rottura con Alfonso D’Apice. Un argomento delicato che molto probabilmente verrà ancora affrontato da Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello.