Gianni Morandi e il matrimonio con la moglie Anna Dan: storia di un grande amore

Nella vita del cantautore originario di Monghidoro c’è sempre stato grande spazio per amore e sentimenti, quello con la moglie Anna Dan è sicuramente il quadro dell’esistenza di Gianni Morandi, quello da lucidare e incorniciare prima di attaccare al muro. Una storia d’amore travolgente quella che lega Gianni Morandi all’attuale moglie, una storia nata nel 1994, con i due che si conobbero in occasione di una partita di calcio, e da quel momento in poi divennero inseparabili. Per il cantautore bolognese dieci anni più tardi è arrivato invece il momento di portare la sua Anna all’altare, un gesto che Gianni Morandi si è detto pronto a ripetere all’infinito.

“L’incontro con mia moglie Anna Dan è stato fatale… Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità… Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, la sposerei altre dieci volte, la amo come all’inizio” ha confessato Gianni Morandi riguardo sua moglie.

Gianni Morandi e la moglie Anna Dan, il retroscena: “Le storie prima non erano giuste”

Prima di vedere scattare la scintilla con l’attuale moglie Anna Dan, Gianni Morandi aveva avuto altre esperienze sentimentali, come quella con la prima moglie Laura Efrikian, concluso 18 anni prima del fatale incontro con la seconda moglie.

“Mi ero separato 18 anni prima e avevo avuto qualche storia, evidentemente non erano quelle giuste, anche lei veniva fuori da una breve storia” ha confessato Gianni Morandi riguardo all’incontro con colei che sarebbe diventata la donna della sua vita. Una presenza fondamentale nella vita del cantautore e vincitore del Festival di Sanremo 1986, che ha svelato come la su Anna Dan sia un portafortuna della sua esistenza, dalla storia tra i due è poi nato Pietro, figlio di Gianni Morandi e della moglie, divenuto cantante anch’egli dopo aver vissuto il successo del padre in tutte le sue sfumature.

