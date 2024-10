Anna Olivieri e Marco Nardi si sposano in Don Matteo 14: foto e anticipazioni dal set

Dopo quattro stagioni il grande giorno è arrivato è finalmente ci sarà il matrimonio tra Anna e Marco. La Capitana dei Carabinieri ed il PM finalmente riusciranno a coronare il loro sogno d’amore con il fatidico ‘Si’. Nella puntata che andrà in onda questa sera di Don Matteo 14, giovedì 17 ottobre 2024, prima puntata di stagione si aprirà proprio con il doppio matrimonio, quello di Anna Olivieri e Marco Nardi e quello del Maresciallo Cecchini ed Elisa. Tuttavia la fiction di successo di Rai1 ci ha abituato agli imprevisti ed i colpi di scena ed anche le nozze rischieranno di saltare.

Don Matteo 14, anticipazioni puntata 17 ottobre 2024/ Colpo di scena rischia di rovinare nozze Anna e Marco

Le anticipazioni infatti svelano che Anna e Marco si sposano a Don Matteo 14 ma prima ci sarà un imprevisto sconvolgente che rischia di far saltare tutto. Infatti poco prima di entrare in chiesa per la cerimonia la Capitano si troverà ai piedi della chiesa una giovane donne priva di sensi. Nell’intrigata trama della serie si scoprirà che si tratta della sorellastra di Don Massimo, Giulia, nuove personaggio destinato a portare scompiglio. Il matrimonio è in forse ma come assicurano le immagini postate dal set della fiction e le dichiarazioni di Raoul Bova il lieto fine ci sarà sempre e quindi il matrimonio tra Anna Olivieri e Marco Nardi verrà celebrato.

Chi interpreta Gaia Messerklinger in Don Matteo 14? È la PM Vittoria Guidi/ Arrivo scombussola tutto

Anna e Marco si sposano a Don Matteo 14, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico lasceranno la fiction?

Dopo le nozze, Anna e Marco lasceranno Spoleto ed il loro posto verrà sostituto da due nuove personaggi che promettono scintille: da una parte il nuovo Capitano Diego Martini e dall’altra la nuova PM Vittoria Guidi. I tanti telespettatori però si chiedono se si tratta di una addio definitivo oppure ricompariranno in qualche cameo nelle prossime puntate. Insomma, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico diranno addio a Don Matteo? A rispondere a questa domanda è intervenuto di recente proprio l’attore genovese in un’intervista rilasciata a Il Messaggero: “Non è detto che sia un’uscita definitiva, c’è la possibilità che ritorni, di stagione e stagione. È una decisione prese tutti insieme per non essere ripetitivi.” Insomma non è escluso un ritorno di Anna e Marco nelle nuove puntate di Don Matteo 14.