Anna Falchi ha una figlia Alyssa Montesi, oggi diventata una ragazza di 14 anni. La figlia dell’attrice, infatti, è nata nel 2010 dal rapporto con Denny Montesi, imprenditore romagnolo con il quale la conduttrice tv ha avuto una storia che è durata dal 2008 fino appunto al 2010, quando è nata la bambina. Quando Alyssa è nata, tutte le paura della mamma sono svanite: “Lei è la mia forza, avevo anche paura di farla” ha raccontato qualche tempo fa l’attrice, che trova la forza quotidiana proprio nella sua bella ragazza, cresciuta da mamma single. Proprio per via della paura del parto, Anna Falchi ha deciso di partorire sulle note di “Meravigliosa Creatura”, un brano che l’ha tranquillizzata nell’affrontare l’appuntamento più importante della sua vita.

Grande Fratello, Shaila Gatta in lacrime per Lorenzo Spolverato/ "Mi manca, non ce la faccio"

Come la mamma, anche Alyssa è tifosa della Lazio: lo stesso Lotito, presidente del club, al momento della nascita della bimba le regalò delle tutine biancocelesti. Alyssa, infatti, non ha avuto scampo ed è diventata una grande tifosa della Lazio. Parlando a “La volta buona” della sua ragazza, Anna Falchi ha spiegato di sperare che non segua le sue orme, decidendo dunque di lavorare in televisione: “Spero non accada ma ovviamente la lascerò sempre libera di scegliere ma sarei più felice se studiasse”.

Anna Falchi e Max Biaggi, perché si sono lasciati?/ La rivelazione spiazzante: "Volevo di più e poi..."

Anna Falchi, il rapporto con la figlia Alyssa Montesi: “La forza di entrambe…”

Anna Falchi non ha mai nascosto che sua figlia Alyssa Montesi è “l’unica cosa che conta” per lei. Loro due, infatti, sono sole: nonostante la showgirl abbia avuto vari compagni nel corso della sua vita, è sua figlia il vero grande amore della sua esistenza, con la quale ha sviluppato un rapporto simbiotico: “Quando hai una figlia che è il tuo piccolo nucleo familiare, siamo io e lei e questa è la forza di entrambe” ha raccontato proprio l’attrice. Spesso Anna Falchi pubblica sui social foto in compagnia della sua ragazza, che sta diventando una piccola donnina.