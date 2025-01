Anna Frank e il diario segreto, film su Rai 3 di Ari Folman

Sabato 25 gennaio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, Anna Frank e il diario segreto (il cui titolo originale è Where is Anne Frank?), film d’animazione del 2021. La pellicola viene trasmessa in occasione del Giorno della Memoria e vede alla regia l’israeliano Ari Folman che nel 2008, all’European Film Awards, ha ottenuto due nomination per Valzer con Bashir, come migliore regia e migliore sceneggiatura. La storia del film Anna Frank e il diario segreto è stata scritta dallo stesso Ari Folman e tratta dal diario di Anna Frank.

Cristiana Melis, chi è la moglie di Paolo Crepet: "Amo come mi cerca"/ "Sono la sua prima fan"

Gli attori che hanno contribuito a dare la voce ai personaggi del film Anna Frank e il diario segreto sono Emily Carey (Anna Frank), Rubino Stockes (gattino), Michele Maloney (Otto Frank), Sky Bennet (Margot) e Nell Barlow (Elsa Platt).

La trama del film Anna Frank e il diario segreto: la storia fantastica di Kitty, l’amica immaginaria

Anna Frank e il diario segreto narra l’avvincente avventura di Kitty, amica immaginaria di Anna, che prende vita dalle pagine del celebre diario per intraprendere un viaggio alla ricerca della bambina. La storia ha inizio ad Amsterdam, quando la teca che custodisce il diario si rompe improvvisamente. Kitty, risvegliatasi dopo anni, si ritrova confusa e, non vedendo Anna accanto a sé, decide di scoprire cosa ne sia stato di lei.

Carlotta, chi è?/ Carla Quadraccia cerca la sua rivincita a Ora o mai più 2025: inizio in salita ma...

La figura immaginaria si aggira per la casa trasformata in museo, ma una notte, spaventata dall’irruzione di alcuni ladri, fugge portando con sé il diario. Nel tentativo di denunciare la scomparsa dell’amica alla polizia, viene invece accusata di furto per via del prezioso cimelio in suo possesso.

Inseguita, Kitty incontra Peter, un giovane che si unisce a lei nella sua missione di ricostruire la vita e il destino di Anna. C’è però un legame indissolubile tra Kitty e il diario: se si allontana troppo da esso, rischia di svanire e tornare a essere solo inchiostro. Nel corso dell’avventura, Kitty si rende conto che il messaggio lasciato da Anna nel suo diario è stato tradito.

Carla Brunelli, com'è morta la moglie di Marino Bartoletti/ Fatale un incidente domestico

L’umanità sembra aver dimenticato il valore della solidarietà. In un gesto disperato ma necessario, trova il coraggio di lanciare un ultimatum: minaccia di distruggere il libro se il governo non si impegnerà concretamente ad accogliere i rifugiati. Le autorità decidono di cedere alle sue richieste, ma ciò comporta un sacrificio doloroso. Per salvare il messaggio di Anna e portare un cambiamento reale nel mondo, Kitty deve restituire il diario e accettare il proprio destino: ritornare ad essere inchiostro e perdersi nel vento.