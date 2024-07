Anna Kalinskaya: chi è la fidanzata di Jannik Sinner/ Il siparietto romantico a Wimbledon

Chi è Anna Kalinskaya, la fidanzata di Jannik Sinner

Anna Kalinskaya è la fidanzata di Jannik Sinner che, con il campione di tennis vive una storia d’amore lontana da occhi indiscreti preferendo godersi i momenti insieme lontano dalle luci dei riflettori. Ad unire i due non è solo l’amore, ma anche la passione per lo sport. Anna, infatti, esattamente come il fidanzato, è una tennista. Anna Kalinskaya ha 25 anni ed è una tennista russa che, prima della grande esplosione sportiva del fidanzato, era sempre rimasta lontana dalle luci dei riflettori. Ancora oggi, nonostante la storia tra i due sia diventata di dominio pubblico, condivide pochissimo della sua vita privata.

Allergico al gossip, ai microfoni de La Repubblica, Sinner aveva parlato così della propria vita privata: “Sto vivendo la mia vita e una cosa posso dirla: sono molto felice. Poi lo sapete, sono un ragazzo molto riservato, non parlo molto della mia vita e soprattutto del mio privato. Anche se voi ci provate e mi chiedete più dettagli, non è che vi dia molti motivi per scrivere di me”.

Anna Kalinskaya: le parole della fidanzata di Jannik Sinner

Bellissima e altrettanto riservata esattamente come il fidanzato Jannik Sinner, dopo i grandi successi sportivi del fidanzato, Anna Kalinskaya, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha condiviso la storia di un cuore con la seguente frase: “Ognuno dà all’altro ciò che ha nel cuore”. Come riporta Vogue, prima del match di Berlino, Anna ha parlato così del fidanzato: “Sto cercando di essere brava quanto lui. Questo è un anno fantastico, e in genere cerco di guardare le sue partite, ma oggi proprio non è stato possibile. Congratulazioni a lui, vedremo se domani riusciamo a seguirci a vicenda, intanto ora gli mando subito un messaggio: sono molto contenta”.

A Wimbledon, invece, è andato in scena un siparietto romantico tra Sinner e la fidanzata. Nonostante i propri impegni sportivi, Sinner non perde mai un match della fidanzata ed è stato immortalato sugli spalti mentre assisteva al match tra la sua Anna e Panna Udvardy dove, durante un momento di pausa, si sono scambiati sguardi teneri.











