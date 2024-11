Anna Lou Castoldi è una delle concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle, programma tv in onda sabato 9 Novembre 2024 che vede la conduzione di Milly Carlucci. Anna Lou è una figlia d’arte, figlia di Morgan e di Asia Argento e fin dall’inizio della trasmissione c’era grande curiosità sulla ragazza. Andiamo a conoscere meglio e vedere chi è Anna Lou Castoldi.

La figlia d’arte Anna Lou Castoldi nasce a Lugano il 20 Giugno 2001 e fin da piccola sembra avere una predilezione per il mondo dello spettacolo. Da sempre la ragazza ha provato a mantenersi lontana dalla luce dei riflettori e soprattutto il suo obiettivo è quello di evitare il ruolo di ‘figlia di’. Quando è giovanissima Anna si iscrive all’Accademia delle Belle arti e presto fa il suo debutto.

Per la prima volta interpreta Aria nel film Incompresa del 2014 con la regia di sua madre Asia Argento. Per anni la ragazza vive nel dubbio di decidere se far parte del mondo della tv o meno e vivere invece una vita normale. Negli anni la ragazza debutta anche nella serie tv Netflix Baby dove interpreta Aurora e si cimenta in vari lavori.

La ragazza ha più volte affermato la volontà di osservare l’arte in più forme e ha lavorato come dj e anche interpretando altre forme come la scrittura e la pittura. Per quel che riguarda la sua vita privata non si conosce molto ma sappiamo che è fidanzata con Dora e ha più volte dichiarato la sua appartenenza alla comunità LGBTQ.

In passato la ragazza ha confessato che la notorietà gli ha creato problemi e ha vissuto periodi di ansia e depressione. Più volte Anna Lou ha spiegato che gradisce vivere una vita normale e distante dalla notorietà dei suoi genitori; negli anni la ragazza ha inoltre dovuto fare i conti con alcune problematiche con il padre Morgan, non sempre presente. Qualche tempo fa confessò a Verissimo:

“Il nostro rapporto è bello, abbiamo spesso belle conversazioni ma mi piacerebbe viverlo più spesso”. D’altronde la stessa Asia Argento ha sottolineato a più riprese di aver praticamente cresciuta da sola sua figlia e che invece Morgan è stato spesso fin troppo assente. Al Corriere Asia ha raccontato di non ascoltare i pregiudizi della gente sul fatto di essere la figlia di ma vuole essere qualcosa in più.