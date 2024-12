Forse una sorpresa, forse il percorso più inaspettato; Anna Lou Castoldi si affaccia alla finale di Ballando con le stelle 2024 con un viaggio nel talent di Milly Carlucci che ha impressionato per valore, crescita e intensità. I riflettori puntano su di lei in vista delle possibilità di trionfare ma anche su questioni che non riguardano prettamente la gara. Di recente la figlia di Morgan e Asia Argento ha confessato di essere tornata single – finita la liaison con l’ormai ex fidanzata Dora – ma il suo cuore potrebbe essere già pronto ad un nuovo amore.

Anna Lou Castoldi è fidanzata? Questa è la domanda ricorrente tra gli appassionati di cronaca rosa che ne stanno seguendo il percorso a Ballando con le stelle 2024. L’interrogativo non sembra avere una risposta affermativa ma il cuore della concorrente dopo la rottura con l’ex fidanzata Dora potrebbe tornare presto a vivere emozioni forti ed intense. ‘Galeotto’ potrebbe essere proprio il percorso nel talent di Milly Carlucci condiviso con il maestro Nikita Perotti.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, può nascere qualcosa dopo Ballando con le stelle 2024?

“Vorrei passare più tempo con lui…”, aveva confessato Anna Lou Castoldi parlando di Nikita Perotti, suo maestro a Ballando con le stelle 2024. Parole che hanno infiammato gli estimatori delle ‘ship’ televisive e che effettivamente sembrano evidenziare un rapporto di particolare complicità tra i due. Non si può certo parlare di nuovo fidanzato di Anna Lou Castoldi, ma chissà che con il tempo questa particolare sintonia non possa trasformarsi in qualcosa di più. Tra l’altro, anche Nikita Perotti di recente ha sottolineato, seppur in maniera sibillina, di ricambiare la sintonia palesata da Anna Lou Castoldi: “Sono il suo maestro e tendo a non lasciarmi andare; fuori di qui, forse, sarebbe diverso…”.