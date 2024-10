Anna Lou Castoldi: l’ex fidanzata Dora e il rapporto con Nikita Perotti di Ballando con le stelle 2024

Anna Lou Castoldi è fidanzata? La figlia di Morgan e Asia Argento sta destando molta curiosità nel pubblico di Ballando con le stelle 2024, tanto che molti si chiedono se ci sia una persona speciale nel cuore della giovane. Ciò che è certo, è che nel cuore di Anna Lou Castoldi, fino a poco tempo fa, c’era la fidanzata Dora. Le due hanno avuto una storia importante che si è però conclusa alcuni mesi fa, come la stessa Anna Lou ha confermato ai microfoni di Verissimo.

È proprio in quell’occasione che Castoldi ha ammesso che l’amore per Dora non è scomparso e che, oggi, i loro rapporti sono buoni. Tuttavia, le loro vite e i loro modi di essere erano ormai diventati incompatibili. E ora che Anna Lou Castoldi è tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024. c’è chi ha notato (o vuole notare) un’affinità forte col suo ballerino Nikita Perotti. Ma cosa c’è davvero tra loro?

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti stanno insieme? La verità sul loro rapporto

C’è chi chiede che Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti stiano insieme, ma la verità è che i due sono soltanto dei buoni amici oltre il fatto di essere partner in gara a Ballando. Nel corso di un’intervista rilasciata nel programma ‘Da noi… a ruota libera’, Nikta ha raccontato com’è stato il primo incontro con Anna Lou e come oggi con lei ci sia una bella amicizia: “Se me l’aspettavo così lei? No, all’inizio no, devo essere sincero. – ha esordito il ballerino – Come con tutte le persone all’inizio ci sono, non voglio dire pregiudizi, ma pensi ‘Chissà come sarà di carattere, chissà come balla’. Perché poi avevo visto il suo profilo Instagram e all’inizio mi aveva molto colpito, un po’ spaventato… Poi entra in sala e mi fa con la manina col sorriso ‘ciao’ e lì ho capito che era fantastica! Poi, per quanto riguarda i passi, direi che i risultati si vedono… quindi direi che ha superato di gran lunga le aspettative.”