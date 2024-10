Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti durante la seconda puntata di Ballando con le stelle 2024 si sono esibiti sulla pista da ballo con il jive e hanno conquistato davvero tutti! Complimenti da parte di tutta la giuria, a cominciare da Alberto Matano: “sei la rivelazione di questa edizione, non ti conoscevo, ma arriva una bellissima energia”. Poi è stata la volta di Ivan Zazzaroni che senza nascondersi ha ammesso: “è la coppia che preferisco, lei ha uno stile tutto suo, personale. E’ una coppia perfetta”. La presidente di giuria Carolyn Smith si è complimentata per l’esibizione e per lo stile particolare di Anna Lou Castoldi.

Giudizio positivo anche da Selvaggia Lucarelli: “sembrate due che arrivano dal futuro, avete una stranezza molto interessante. Devo dire che hai uno stile di ballo che non c’è nessun’altra concorrente, magari c’è l’imperfezione, ma c’è la perfezione della eccezionalità”. Infine Guillermo Mariotto: “lei ha una grande personalità. Siete arrivati da subito ad essere una sola identità. Stile fenomenale, siete il vero presente”. Che dire un plebiscito di consensi con 38 punti finali che, grazie ai 24 ricevuti con il tesoretto, ha permesso alla coppia di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti di classificarsi al terzo posto.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti sono la rivelazione delle prime puntate di Ballando con le Stelle 2024. La figlia di Asia Argento e Morgan sta dimostrando tanta grinta e personalità sulla pista di Ballando senza mai esagerare. Le prime due esibizioni hanno convinto pubblico e giuria e sui social sono tutti impazziti per lei. “Senza parole! Una ragazza della nostra età che ricorda i ballerini di ‘Just Dance’. Mi diverte, e guardando le sue esibizioni riaffiorano ricordi piacevoli, gioiosi, di quando ballavo con mia sorella, adesso anche lei ventitreenne. Grazie grazie grazie” – ha scritto un utente, mentre un altro rivede in lei la folle energia di Camden Town.

Non mancano le critiche da parte di chi non rivede in Anna Lou Castoldi tutto questo talento di “ballerina”: “li trovo un tantino sopravvalutati ma ben venga una botta di gioventù” e “non mi piace. Mariotto e Lucarelli non obiettivi. Voti esageratamente alti” e c’è chi ha ridire anche sui voti della giuria “il 9 della Lucarelli e il 10 di Mariotto mi sembrano un poco esagerati per la media della serata. Non si può votare per simpatia!! Vergogna!!!!”. E voi da che parte state?