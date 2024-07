Annalisa difende Angelica Schiatti e attacca Morgan/ “Mi auguro che la giustizia faccia davvero il suo corso”

Annalisa si scaglia contro Morgan e difende Angelica Schiatti: l’attacco social

Il caso Morgan e tutto quello che è stato svelato sul comportamento da lui avuto nei confronti di Angelica Schiatti e del fidanzato Calcutta ha mosso il mondo della musica. In molti hanno manifestato in queste ore solidarietà ai due cantanti, ma spicca tra questi il messaggio di Annalisa. Chi ha seguito la scorsa edizione di X Factor sa che Morgan ebbe nei confronti della cantante un’uscita infelice, criticando una sua canzone. I due si videro anche faccia a faccia, perché Annalisa fu ospite in uno dei Live, ma non ci fu alcuna replica da parte della cantante. Con l’uscita dell’articolo di Selvaggia Lucarelli sulla triste vicenda, Annalisa però ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua, lanciando una chiara stoccata a Morgan.

“Ho appena saputo dei fatti riguardanti Angelica e il suo persecutore, di cui non ho nemmeno voglia di scrivere il nome. – ha esordito Annalisa in un post pubblicato su Instagram – Totale solidarietà a lei e anche a Calcutta.”

Annalisa chiede giustizia contro Morgan: “Andrebbe punito!”

La cantante di Mon Amour e Bellissima ha quindi invocato la giustizia a fare ora la sua parte e non solo per Angelica Schiatti: “Mi auguro che la giustizia faccia davvero il suo corso per una volta, invece di abbandonare chi deve essere protetto e tutelato, mentre chi andrebbe punito continua, tra le altre cose, a calcare palcoscenici di vario genere, godendo di indisturbato spazio d’azione. E ora che sappiamo, sta anche a noi negarglielo. Per Angelica e per tutte #BASTA.” Come Annalisa anche molti altri volti della musica si sono schierati contro Morgan in queste ore: da Levante a Ermal Meta, da Tropico a Clara fino a Tommaso Paradiso. Tutti chiedono alle istituzioni una maggiore attenzione a queste delicate vicende e alla figura della donna.

