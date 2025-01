Una delle storie d’amore più importanti vissute da Asia Argento è senza dubbio quella con Anthony Bourdain, lo chef moto suicida nel 2018, quando stavano ancora insieme. L’attrice in una intervista rilasciata a Storie di Donne al bivio, ha confidato di non aver mai più vissuto una storia simile dopo la morte dell’indimenticato compagno. In quel periodo, infatti, Asia era alle prese con diversi problemi personali importanti, tra cui la dipendenza dall’alcolismo, e la relazione con il cuoco viaggiava sulle montagne russe.

La sera in cui l’Argento scoprì della morte del compagno, rimase completamente di sasso. Un vero e propor choc difficile da digerire ed elaborare: “La sera ricordo che Anthony era strano, la sua voce era petulante. Io invece ero allegra, perché il giorno dopo avrei dovuto iniziare X Factor. Era un momento felice dopo un periodo duro…”.

Com’è morto Anthony Bourdain? Il ricordo choc di Asia

Sempre nel salotto Rai, parlando dell’ex compagno Anthony Bourdain, Asia Argento cerca di ripercorrere l’ultimo periodo trascorso al suo fianco, soffermandosi sull’ultima drammatica sera in cui si videro. “Lui era ubriaco, ma era capitato anche altre volte”, afferma Asia. “Lui aveva il problema dell’alcol, come del resto lo avevo anche io”, aggiunge sincera.

L’Argento non ha dubbi che non proverà mai più un amore come quello vissuto al fianco di Anthony e oggi non può far altro che masticare amaro per il triste e doloroso epilogo di quella storia sfortunata. “Eravamo alcolisti e soffrivamo di depressione ma il nostro era amore e il suo ricordo vive in me”, ha assicurato l’attrice ai microfoni del programma Storie di donne al bivio. Oggi Asia cerca di guardare al futuro con maggiore serenità, ma certi ricordi inevitabilmente sono ancora un tasto dolentissimo.

