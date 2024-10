ANTHONY BOURDAIN, SUICIDIO E LE POLEMICHE SU ASIA ARGENTO

Com’è morto Anthony Bourdain, ex compagno di Asia Argento? Questo pomeriggio, nel corso dell’appuntamento del sabato con le interviste in esclusiva e le storie emozionanti di “Verissimo”, ci sarà spazio nel salotto più in vista delle reti Mediaset per un gradito ritorno per il pubblico del talk show in onda su Canale 5: la 49enne attrice, regista e cantante originaria di Roma si racconterà nuovamente davanti alle telecamere del talk show condotto da Silvia Toffanin, accennando non solo alle ultime polemiche sul piccolo schermo ma pure a gioie e dolori che hanno contraddistinto gli anni recenti, dal punto di vista sentimentale come quello strettamente privato. Qui facciamo luce sul primo ambito e raccontiamo com’è morto Anthony Bourdain.

Asia Argento, chi è/ L'ex compagno Morgan: "Nostra figlia Anna Lou? Ciò che sa lo deve alla madre, non a me"

Per fare luce su questa relazione su cui tanto si è scritto e continua ad avere dei lati mai interamente chiariti -provando a spiegare non solo com’è morto Anthony Bourdain ma anche i motivi che avevano portato lo chef e personaggio televisivo statunitense a togliersi la vita oltre sei anni fa– dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Tra le varie storie d’amore avute da Asia Argento nel corso della sua vita, quella breve ma intensa con il gastronomo e scrittore originario di New York, classe 1956, ha avuto sicuramente un posto importante: la figlia di Dario Argento, dopo aver avuto una lunga relazione con Morgan e poi essere stata sposata al collega Michele Civetta, è stata pure legata sentimentalmente ad Anthony Bourdain dal 2017 al giugno 2018, quando l’uomo si suicidò nel bagno della sua camera d’albergo a Kaysersberg (nell’Alto Reno francese), usando la cinta di un accappatoio.

Asia Argento e Rosita Celentano, furiosa lite a ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’/ “Sei una rompica*zo"

COM’E’ MORTO BOURDAIN? “ODIO I MIEI FAN ED ESSERE FAMOSO…”

La morte dell’uomo aveva destato immediatamente grande clamore sulla stampa internazionale, non solo per via della sua figura di spicco nel mondo della gastronomia e della cucina in televisione, ma pure grazie alla relazione con Asia Argento e a quanto era emerso dopo: infatti, raccontare com’è morto Anthony Bourdain ci porta a fare luce sui rapporti tra i due negli ultimi tempi e anche sui tormenti interiori dello chef che aveva deciso di farla finita a soli 61 anni. Com’è emerso in seguito, e alcuni libri hanno raccontato attraverso indiscrezioni e testimonianze di chi conosceva l’uomo, Bourdain aveva una personalità tormentata e aveva dovuto fare i conti, come molte altre star, con la complicata gestione del successo e della propria immagine pubblica, oltre che del rapporto coi suoi aficionados (“Odio i miei fan, odio essere famoso…”).

Chi è Nikita Perotti, maestro di Ballando con Le stelle 2024/ Arriva la prima dedica social di Asia Argento

Se il suicidio e la dinamica di com’è morto Anthony Bourdain ci sono oramai chiari, come accennato sopra rimangono tanti punti interrogativi sui motivi che avevano portato lo scrittore newyorchese a farla finita: vittima di uno stile di vita che lo aveva anche portato all’estremo, tra uso di droghe e i problemi di alcolismo, all’indomani della sua scomparsa la stampa si era focalizzata (in alcuni casi troppo morbosamente) sugli alti e bassi della sua liaison con Asia Argento. Da alcuni scambi di messaggi diventati di dominio pubblico, qualcuno le aveva attribuito le responsabilità morali del gesto (“Ma lui stava male, il suicidio è un gesto estremo di chi vuole sollievo dalla depressione” aveva detto la regista, aggiungendo che Anthony non aveva mai chiesto aiuto), dal momento che Bourdain aveva scritto, all’allora compagna, che “non sono neanche geloso che tu sia stata con un altro uomo (…) Ma sei stata sconsiderata con il mio cuore” e ancora, a una sua domanda (“C’è qualcosa che posso fare?”) la Argento avrebbe replicato “Smettila di rompermi le palle”.