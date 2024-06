Anticiclone Scipione, arriva ondata di caldo su tutta l’Italia/ Picchi vicini ai 40 gradi fino al weekend

Dopo settimane fatte di acquazzoni e inondazioni è forse tempo di tregua. Il maltempo ha le ore contate. I meteorologi hanno infatti avvisato che i giorni che seguiranno saranno all’insegna del caldo torrido. Si tratterà di un assaggio d’estate dovuto all’arrivo dell’anticiclone d’origine africana Scipione. Le previsioni dei meteorologici parlano di una calura che interesserà pressochè tutta l’Italia, con picchi anche vicini ai 40 gradi in alcune zone come Sicilia, Sardegna e Calabria. Leggermente più moderata invece la temperatura al nord (anche se di poco), come riporta IlMeteo.it , dove si toccheranno al massimo punte di 35 gradi.

L’anticiclone è atteso a partire da domani, 6 giugno, e dovrebbe protrarsi per certo fino al weekend. L’exploit di 40 gradi all’ombra riguarderà principalmente sabato e domenica, e come abbiamo detto interesserà prevalentemente il Sud. Il tutto sarà condito, quasi ovunque, da afa e umidità, dovute alle precipitazioni dei giorni scorsi.

LE CRITICITÀ PRIMA DELL’ARRIVO DELL’ANTICICLONE SCIPIONE

Prima dell’anticiclone Scipione non mancheranno ancora per alcune ore rovesci e temporali sparsi. L’allerta potrebbe interessare il Veneto, con rischio criticità idrauliche fino a sera. Il transito dell’instabilità passerà lungo il fiume Adige, nei bacini dell’Adige-Garda e Monti Lessini; del Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e del Basso Adige e del Basso Brenta -Bacchiglione. A tratti brevi episodi piovaschi sono previsti anche sui settori montuosi del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia dove si potranno verificare degli acquazzoni irregolari come su Sicilia e Calabria.

A parte queste poche criticità si assisterà in generale ad un breve preludio d’estate, che anticiperà una prossima settimana che sarà verosimilmente caratterizzata da un meteo nuovamente instabile al Nord, mentre al Sud l’Estate proseguirà senza particolari insidie ma, anzi, con un ulteriore incremento delle temperature massime.











