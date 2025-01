Va in onda domani, sabato 1 febbraio 2025 l’ultimo appuntamento settimanale di Beautiful e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà ai protagonisti prima della breve pausa del weekend. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni sull’amatissima soap opera americana, in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5. Queste fanno sapere che R.J. proverà a convincere Hope a lottare per il suo matrimonio con Liam, lei però è convinta che non ci siano speranze e che lui sia intenzionato a riconciliarsi con Steffy. Spencer ha sempre avuto un interesse anche per la figlia di Ridge che ha sempre minacciato il loro matrimonio.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Spencer nel suo ufficio ripenserà ai momenti trascorsi con Steffy in passato ed è consapevole del fatto che non abbia mai smesso di amarla. Intanto Finn chiederà di nuovo alla moglie di perdonarlo e di tornare a casa con i bambini, lei però gli dirà che non riesce a tollerare che Kelly sia viva solo grazie a Sheila, la stessa donna che in passato li ha tormentati e ha provato ad ucciderli. Nell’episodio di sabato 1 febbraio 2025 lui le prometterà che non si avvicinerà mai più alla madre biologica, lei nonostante lo ami deciderà di restare a casa di Eric perché non riesce a sopportare il clima di tensione provocato dalla Carter.

Beautiful, anticipazioni 1 febbraio 2025: Finn e Liam ripensano agli emozionanti momenti vissuti con Steffy

Mentre ripenserà al periodo in cui viveva con Steffy dopo la nascita di Kelly Liam riceverà la visita di Wyatt al quale dirà che nonostante ami anche Hope pensa che sia stato un grosso errore lasciare la Forrester. Nel frattempo Brooke e Ridge rifletteranno sulle vicende che hanno portato le loro figlie a lottare per i loro matrimoni. Lui è certo che insieme riusciranno a risolvere tutti i problemi, dopo aver parlato con Spencer però sa bene che è ancora innamorato di sua figlia.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di domani, sabato 1 febbraio 2025, sia Finn che Liam ripenseranno ai momenti più emozionanti che hanno vissuto con Steffy. Intanto a casa di Eric si parlerà ancora di Sheila e della minaccia che rappresenta, a causa sua la figlia di Ridge si è trasferita dal nonno. La vigilanza è stata potenziata ma Steffy non riesce comunque a stare tranquilla, arriverà anche Taylor che per stare accanto alla figlia ha rinunciato ad un convegno.

