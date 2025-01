Va in onda domani, venerdì 10 gennaio 2025, il penultimo appuntamento settimanale di Beautiful e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà prima della breve pausa del weekend. Puntata dopo puntata i telespettatori si piazzano davanti al televisore per assistere alle vicende dei protagonisti, la storica soap opera americana viene trasmessa su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Stando alle anticipazioni trapelate sul web nell’episodio di domani, venerdì 10 gennaio 2025, durante un pranzo insieme a Il Giardino Deacon e Brooke consiglieranno Hope di lottare per il suo matrimonio. Loro sono ancora convinti che le cose con Liam possano ancora funzionare ma lei li informerà del fatto che ha fatto preparare i documenti per il divorzio e che lei e Spencer li hanno già firmati.

Beautiful, anticipazioni 10 gennaio 2025: Hope desidera un uomo che ami solo lei, non tornerà con Liam

Nei precedenti episodi di Beautiful dopo aver tradito il marito con Thomas in Italia Hope sembrava molto pentita ma dopo aver riflettuto a lungo si è resa conto di essere stanca del fatto che Liam continui ad essere innamorato anche di Steffy. Le anticipazioni fanno sapere che dirà ai suoi genitori che lei ha il diritto di vivere un amore incondizionato di un uomo che non desideri nient’altro che lei.

Nella puntata di venerdì 10 gennaio 2025 entrerà una misteriosa donna a Il Giardino che osserverà Brooke, Deacon e Hope da lontano. Non appena Sharpe si allontanerà la Logan chiederà alla figlia se sia stata la passione scoppiata con Thomas a spingerla a mettere fine al suo matrimonio. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di Beautiful al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per saperne di più.

