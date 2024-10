Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, 9 ottobre 2024: i dubbi di Elvira

Il paradiso delle signore 9 torna in onda domani pomeriggio, mercoledì 9 ottobre 2024, con una nuova attesissima puntata su Rai 1; entrando nel dettaglio delle anticipazioni di questo nuovo appuntamento televisivo, riportate sul sito di Raiplay, si scopre che Ciro decide di tenere nascosta a Concetta una misteriosa telefonata ricevuta da un compare siciliano.

Nel frattempo le cose tra Elvira e Salvo procedono meravigliosamente ma, quando il ragazzo non si presenta al consueto appuntamento mattutino con la sua fidanzata, lei si lascia travolgere da innumerevoli dubbi. Intanto Tancredi medita un piano ben preciso per andare contro al Paradiso e, per farlo, vorrebbe sfruttare la figura di Odile; la sua intenzione è infatti quella di usare la ragazza figlia di Adelaide ma Umberto glielo impedisce senza mezzi termini.

Il paradiso delle signore 9, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, riavvolgendo il filo della narrazione e ripercorrendo quanto è accaduto nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 9, Elvira si confida prima con Irene e poi con Mirella sulla sua prima volta con Salvo. Intanto Armando cerca di convincere Enrico a non licenziarsi e a non dire addio al suo lavoro al Paradiso, mentre è altissima la tensione tra Botteri e Giulia che continuano a sfidarsi.

Se da un lato lo stilista ha ottenuto le forniture del bisso, il prezioso tessuto indispensabile per realizzare l’abito clou della collezione Costa Smeralda, dall’altro lato la “rivale” ha già realizzato il primo prototipo per la Galleria Moda Milano. Alleato della stilista è Tancredi, che le consiglia di studiare nel dettaglio e di nascosto le mosse del Paradiso al fine di ottenere la vittoria.

Il paradiso delle signore 9, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Quando e dove vedere le puntate de Il paradiso delle signore 9? La soap opera va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi di Rai 1 alle ore 16.00; è inoltre possibile seguire le puntate anche in modalità streaming usufruendo della piattaforma di Raiplay.