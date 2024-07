Anticipazioni Mina Settembre 2 seconda puntata 15 luglio 2024 (replica)/ Un’indagine si trasforma in incubo

Mina Settembre 2, anticipazioni seconda puntata 15 luglio 2024: Claudio e il gesto romantico per Mina

Torna la prossima settimana l’appuntamento con le repliche di Mina Settembre 2, la fiction di Rai Uno che ci porta tra le vicende e i casi affrontati dalla protagonista Serena Rossi. Lunedì prossimo, 15 luglio 2024, vanno in onda infatti il terzo e il quarto episodio dell’amatissima serie ambientata in Campania, e le anticipazioni ci svelano che Mina Settembre dovrà affrontare 2 nuovi casi, mentre le sue relazioni personali subiscono alti e bassi.

Nel terzo episodio (primo della seconda puntata), Mina e Claudio si ritrovano uniti da un particolare problema che coinvolge le signorine Esposito, cinque sorelle sull’ottantina. Questa avventura avvicina ancora di più i due protagonisti, soprattutto quando Mina scopre che Claudio ha rimesso a nuovo la barca di suo padre. Un gesto romantico che commuove la nostra protagonista e la spinge ad accettare di aiutare Irene, alle prese con la separazione da Gianluca.

Mina Settembre 2, anticipazioni: la protagonista finisce nei guai

Le anticipazioni dell’episodio 4 di Mina Settembre 2 vedono invece la nostra protagonista nuovamente nei guai. Insieme a Irene e Titti, Mina decide infatti di seguire tre operaie licenziate che hanno iniziato a lavorare abusivamente in proprio. Il pedinamento, inizialmente comico, si trasforma però in un vero e proprio incubo quando le tre vengono scoperte dalla polizia in una fabbrica dismessa. Mina si rivolge all’avvocato Luigi Abbamondi, da tempo innamorato di Irene, per cercare di risolvere la situazione, ma l’aiuto di Luigi avrà un prezzo da pagare.

Nel frattempo, Mina sospetta che Domenico abbia una relazione con un’altra donna e la gelosia inizia a farsi sentire sempre in modo più importante. Tra amicizie complicate, nuovi casi e colpi di scena, Mina Settembre continua a conquistare il pubblico di Rai Uno con la sua tenacia, il suo senso di giustizia e la sua umanità, motivo per il quale è sempre più attesa la terza stagione. Intanto, l’appuntamento con le repliche di Mina Settembre 2 torna tra meno di sette giorni per scoprire come si evolveranno le vicende dei nostri protagonisti e quali nuove sfide li attendono.











