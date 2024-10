Anticipazioni Stucky, prossima puntata del 6 novembre 2024: imprenditore muore durante battuta di caccia: è stato un incidente?

Rai1 ha deciso di puntare su una nuova fiction poliziesca diversa da tutte le altre e basata sull’ispettore Stucky. Nata dai romanzi di Fulvio Ervas e diretta da Valerio Attanasio la serie ha per protagonista un’ispettore sui generis, apparentemente distratto, spesso bistrattato e sottovalutato, che si lascia guidare dal suo istinto, dalla curiosità e da un modo di pensare fuori dagli schemi che ha il volto di Giuseppe Battiston. Tuttavia nonostante i suoi metodi poco convenzionali riesce a risolvere i casi più spinosi grazie alla sua capacità di capire l’animo umano.

Il paradiso delle signore, Pietro Genuardi costretto a lasciare: "Ho una malattia grave"/ Annuncio choc

Le anticipazioni Stucky della puntata del 6 novembre 2024 rivelano che al centri della trama ci sarà la morte del noto imprenditore dolciario Giorgio Sartor. All’inizio tutto lascerà presagire che l’uomo sia morto a causa di un drammatico incidente durante una battuta di caccia, ma in realtà la verità potrebbe essere ben diversa. A destare sospetti saranno le testimonianze dei familiari dell’uomo che presentano troppe contraddizioni. I sospettati numero uno sono Kristina Ivanova, la giovane moglie straniera dell’imprenditore, e l’ex marito Petrov. Nonostante i tentativi di depistaggi, le bugie e i segreti l’ispettore riuscirà a scoprire che cos’è successo davvero all’uomo.

Ninfa Dormiente-I Casi di Teresa Battaglia: cosa nasconde Diego?/Alessandro Orrei: "Svolta dietro l'angolo"

Stucky, anticipazioni 2a puntata del 6 novembre 2024: l’ispettore scopre l’assassino

Svelate senza scendere troppo nei dettagli le anticipazioni Stucky della prossima puntata in onda il 6 novembre 2024 non resta che ricordare che l’episodio si intitola Tiramisù e l’ispettore al suo fianco nel risolvere il caso del cacciatore morto avrà tutti i suoi compagni di viaggio: il medico legale Marina, che ha il volto di Barbora Bobulova anche lei volto noto di fiction che nei mesi scorsi è stata tra le protagoniste di Studio Battaglia nelle vesti di Anna. Il medico legale e l’ispettore hanno un rapporto di intensa e un po’ maldestra intimità. E poi ancora c’è l’oste Secondo (Diego Ribon), consigliere e mentore, e i due poliziotti Guerra (Alessio Pratico) e Landrulli (Laura Cravedi), che hanno imparato ad amarlo, ma non ancora a capirlo. Nel cast anche Thomas Trabacchi, Marina Rocco, Denis Fasolo, Stefano Dionisi, Roberto Citran, Astrid Casali, Paola Sambo, Michele Ebrunea e Stefano Scandaletti.