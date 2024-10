Stucky anticipazioni, trame e cast della serie tv con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova

Prima di svelare le anticipazioni Stucky, nuova fiction di Rai2 in onda per sei puntate a partire da questa sera, vediamo a grandi linee qual è la trama di Stucky. Il protagonista Giuseppe Stucky è un ispettore di origine persiana e in una puntata arriverà a definirsi ‘italiano quanto basta’. Ha un carattere imperturbabile e uno stile di indagine che sembra quasi distaccato. Nei casi che si trova a dover indagare e risolvere e sempre attratto dall’aspetto psicologico.

Per quanto riguarda il cast di Stucky accanto a Giuseppe Battiston che veste i panni del protagonista troviamo Barbora Bobulova, nelle vesti del medico legale Marina Šimkova. Diego Ribon è Secondo, l’oste della trattoria dove l’ispettore va spesso per cercare rifugio e consigli, che aiuta a rimettere insieme i pensieri tra un’indagine ed altra. E poi ancora Alessio Praticò, Thomas Trabacchi e Laura Cravedi, interpretano rispettivamente i poliziotti, Fabio Guerra, Luca Della Torre e Ilaria Landrulli che ammirano il loro capo nonostante spesso fatichino a comprenderlo.

Anticipazioni Stucky, prima puntata in onda oggi 30 ottobre 2024: uno strano suicidio

È tutto pronto per la messa in onda della nuova fiction di Rai2 dal titolo Stucky con protagonista Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova. La prima puntata va in onda questa sera a partire dalle 21.30 circa su Rai2 e dalle anticipazioni si scopre che cosa succederà nei primi due episodi. Il primo ha per titolo “Il sole di Tabriz”, e vede l’ispettore alle prese con la morte sospetta di Malik, un giovane di origini magrebine. Verrà scoperto senza vita sul marciapiede di fronte alla sua abitazione, le circostanze della sua morte sollevano dubbi inquietanti.

Ad un primo impatto sembra che il giovane si sia tolto la vita ma l’ispettore pensa che il suicidio sia solo una messa in scena e che la verità sia tutt’altra. Le anticipazioni Stucky della puntata di oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, svelano che durante l’indagini l’ispettore Stucky scoprirà che l’uomo era diretto ad una mostra fotografica sostenuta dalla benestante famiglia trevigiana degli Zanon. Sempre più convinto che si tratti di omicidio e non di suicidio Stucky andrà fino in fondo portando ostinatamente avanti la sua indagine fino a quando non sembra essere vicino al presunto colpevole.

Stucky anticipazioni, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelato il cast, la trama principale, i protagonisti ed i vari personaggi e le anticipazioni della nuova serie di Rai2 non resta che ricordare che la prima puntata dell nuoba fiction poliziesca va in onda questa sera a partite dalle 21.30 circa su Rai2. Le puntate sono in tutto sei mentre è possibile seguire i vari episodio anche in diretta streaming su RaiPlay. La serie è diretta da Valerio Attanasio, liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas ed ambienta nella suggestiva Treviso.