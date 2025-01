Anticipazioni Uomini e Donne: quando riprendono le registrazioni

Dopo la lunga pausa natalizia, Uomini e Donne sta per riaprire i battenti con il ritorno in studio delle troniste, delle dame e dei cavalieri del trono over. Durante la pausa natalizia, Uomini e Donne non è andato in onda e non ci sono state neanche registrazioni. L’attesa, però, sta per finire perché come ha svelato Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni stanno per ricominciare. Le nuove puntate, infatti, saranno registrate venerdì 3 e sabato 4 gennaio. Nelle nuove registrazioni, gli occhi di tutti saranno puntati su Martina De Ioannon che è stata pizzicata in esterna sia con Gianmarco che con Ciro.

La tronista, rispetto a Francesca Sorrentino che sta conoscendo nuovi corteggiatori non avendo trovato il ragazzo giusto, è ormai prossima alla scelta e già le prime registrazioni del 2025 daranno qualche imput in più su chi sarà la scelta di Martina. Cosa accadrà, invece, nelle puntate che andranno in onda dal 7 al 10 gennaio 2025?

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa accadrà nella puntata del 7 gennaio 2025

Uomini e Donne tornerà in onda martedì 7 gennaio 2025, alle 14.45 su canale 5 con una puntata che regalerà grandi colpi di scena. Come svela Lorenzo Pugnaloni, infatti, la prima puntata del 2025 sarà il seguito di quanto accaduto nelle ultime puntate del 2024. Al centro della prima puntata del nuovo anno ci sarà nuovamente il rapporto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La prima parte della stagione ha dato vita a diverse discussioni tra la bionda opinionista e la dama del trono over che si scontreranno anche nella puntata del 7 gennaio.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Tina e Gemma torneranno a punzecchiarsi e lo scontro tra le due rivalli di concluderà con un nuovo gavettone di Tina alla dama di Torino. Sarà un momento imperdibile che riporterà alla mente quanto accaduto in passato tra le due.