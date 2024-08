Antonino Pizzolato ha una fidanzata lontano dallo sport?

Il sollevatore italiano si appresta a tornare ai pesi anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove proverà a replicare i successi già ottenuti nel 2021 in quel di Tokyo, Antonino Pizzolato è pronto a godersi l’esperienza ai Giochi mentre aumenta la curiosità sul suo conto: la storia con la ragazza romana della quale ha parlato in una vecchia intervista concessa a La Repubblica prosegue? Un dubbio infatti è sorto nella mente dei fan di Antonino Pizzolato, dal momento in cui sui social non c’è traccia di foto con le sue ex ragazze: è giunta al termine la relazione oppure il sollevatore ha semplicemente deciso di tenere al riparo dal gossip la propria vita?

Nato a Castelvetrano nel 1996, Antonino Pizzolato gareggia nella categoria degli 89 kg alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo il bronzo messo al collo in occasione della penultima rassegna olimpica dove ha regalato un momento davvero speciale all’Italia olimpica.

Antonino Pizzolato e la voglia di medaglie alle Olimpiadi

Per il sollevatore siciliano è tempo di pensare a nuovi successi dopo i sacrifici degli ultimi anni che sembrano aver spalancato la strada ad Antonino Pizzolato ad altri grandi obiettivi, e ora che la possibilità di medaglia è lì a portata di mano nessuno sembra poterlo rallentare nella sua corsa.

Antonino Pizzolato ha parlato così delle sue prossime mosse in una intervista concessa a BeliceNews: “Tutto quello che sono riuscito a conquistare finora non l’ho visto come un traguardo ma come un punto di partenza per altre gare, per altri successi, comunque il mio obiettivo é quello di cercare di fare del mio meglio, per portare sempre più in alto i colori della nostra maglia azzurra”. Più volte ha mostrato riconoscenza nei confronti dei familiari e di tutti quelle persone che lo hanno aiutato a inseguire sogni e desideri negli anni, con le fan che sperano di capire anche qualcosa in più sul suo lato personale.

