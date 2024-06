Aras Senol, chi è il finalista dell’Isola dei Famosi 2024/ Dal Covid al sogno di vittoria: il suo percorso

Aras Senol all’Isola dei Famosi 2024: il suo percorso nel segno della solarità

Nella rosa dei finalisti dell’Isola dei Famosi 2024 c’è anche Aras Senol, l’amato attore turco della soap Terra Amara che in queste settimane si è cimentato nell’adrenalinica avventura di essere naufrago in Honduras. Il suo percorso nel reality non è iniziato nel migliore dei modi dal momento che, a pochi giorni dall’inizio, è risultato positivo al Covid-19 ed ha dunque temporaneamente abbandonare il gioco, al pari di Edoardo Franco; i due naufraghi, dopo aver vissuto insieme l’isolamento ed essere guariti, sono poi ritornati in Palapa dopo circa 10 giorni.

Durante la sua avventura, Aras Senol ha dimostrato la sua indole pacifica e solare, poco avvezza allo scontro o al battibecco facile con i compagni di viaggio, e anche per questo non è mai stato protagonista di polemiche o litigi. In Honduras ha stretto una grande amicizia con Edoardo Franco e ha conquistato il cuore del pubblico per la sua dolcezza e bontà. Inoltre, ha commosso tutti per la sua sconfinata sensibilità quando, pochi giorni fa, è scoppiato in lacrime per la sorpresa da parte della fidanzata Eylül Sahin.

Aras Senol, perché può vincere o perdere all’Isola dei Famosi 2024

Aras Senol ha raggiunto la finale dell’Isola dei Famosi 2024 al termine di un percorso relativamente tranquillo, in cui poche volte è andato in nomination e in ogni occasione è sempre riuscito a salvarsi. L’attore turco potrebbe essere uno dei possibili vincitori per l’opinione che una buona fetta di pubblico si è fatta di lui; da molti è infatti considerato dolce e dall’animo buono, pacato e civile nei comportamenti, oltre che simpatico per la sua innocenza. Inoltre, l’ampio fandom di Terra Amara in Italia potrebbe essere un aiuto aggiuntivo per il naufrago.

Tuttavia, proprio la sua indole tranquilla e poco incline allo scontro e alle polemiche potrebbe non essergli d’aiuto, e il pubblico potrebbe preferirgli naufraghi dalle personalità più spiccate e maggiormente coinvolte nelle dinamiche di gruppo.

Chi è Aras Senol, carriera e vita privata

Aras Senol, finalista dell’Isola dei Famosi 2024, è un attore di origine turca celebre in Italia per la sua partecipazione nella serie cult Terra Amara, in onda su Canale5 e nella quale interpreta il ruolo di Çetin. Molti non sanno però che, oltre alla sua carriera da attore, è stato anche un ex atleta nel suo Paese; infatti, per anni è stato campione di nuoto della nazionale turca. Allo sport ha poi accostato sin da piccolo la passione per lo spettacolo, approfondendo gli studi in recitazione.

Per quanto riguarda la vita privata, Aras Senol è da due anni fidanzato con la cantante di origini turche Eylül Sahin; all’Isola l’ha spesso nominata e parlato più volte della loro storia d’amore.











