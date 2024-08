Arisa e il fidanzato Walter Ricci, tra baci e abbracci lei rivela: “Voglio un figlio”

Ormai è ufficiale, il nuovo fidanzato di Arisa è Walter Ricci, jazzista napoletano di sette anni più giovane che le ha conquistato il cuore. La cantante lucana è uscita allo scoperto e dopo il gossip dei giorni scorsi il magazine Oggi ha immortalato la nuova coppia nella terra di origine della cantante, nelle bellissime spiagge di Maratea in Provincia di Potenza. Gli scatti riprendono Arisa e Walter scambiarsi effusioni ed un tenero bacio segno che il loro amore procede a gonfie vele.

E c’è di più perché il settimanale ipotizza che i due farebbero sul serio ed hanno intenzione di bruciare le tappe e allargare la famiglia. Del resto non è un mistero che Arisa vuole un figlio da tempo. In molto interviste ha sempre rivelato: “Sento un forte desiderio di maternità, mi piacerebbe anche la strada dell’adozione.” E mentre Rosalba Pippa, questo il vero nome della cantante, mette in progetto per il futuro un figlio per il momento si gode i baci del fidanzato Walter Ricci più felice e spensierata che mai.

Dopo la lunga storia d’amore con l’autore Andrea Di Carlo (finita non nel migliore dei modi) e il breve flirt con il ballerino Vito Coppola durante l’esperienza a Ballando con le stelle il nuovo fidanzato di Arisa è Walter Ricci, chi è? È nato a Napoli e ha 35 anni, sette in meno della cantante (42 anni). Di professione è un cantante e musicista Jazz che si è appassionato al mondo della musica fin da piccolo grazie al padre, a sua volta musicista. La sua carriera ha avuto una svolta quando nel 2009 ha incontrato Pippo Baudo ed è entrato a far parte del cast di Domenica In come vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso e nel corso degli anni è diventato un musicista di fama internazionale ed ha collaborato con artisti internazionali.